Nei giorni 08 e 09 novembre 2025 sarà in esposizione, nella splendida cornice della Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia - Villa De Sanctis, in via Casilina 665 Roma, la mostra “I funghi e il bosco” organizzata da Nuova Micologia – Associazione di Studi Micologici ETS, giunta quest’anno alla XXIII edizione.



L’immancabile appuntamento di stagione si propone di sensibilizzare i cittadini sul consumo responsabile e sulla corretta raccolta dei funghi epigei spontanei, rispettando l’ambiente e tutelando la biodiversità.



La mostra intende fornire un’ampia veduta d’insieme delle specie di funghi presenti in particolare nel Lazio e del loro habitat e informare sulla loro commestibilità o pericolosità. I visitatori potranno ammirare il variegato e meraviglioso regno dei funghi, assistiti da esperti micologi che, oltre a descrivere le numerose specie esposte, risponderanno alle diverse curiosità relative al mondo dei funghi: dai luoghi più adatti alla ricerca alle varie utilizzazioni gastronomiche e alla pericolosità per una raccolta di materiale fungino non perfettamente riconosciuto.



La mostra avrà come valore aggiuntivo una conferenza sui tartufi, tenuta dal noto ed esperto micologo Giorgio Materozzi, alle ore 16.00 di sabato 8 novembre.



La mostra sarà aperta sabato 08 novembre alle ore 10.00 e proseguirà fino alle ore 13.00 per poi riaprire dalle 14.30 e fino alle 18.30. Domenica 09 novembre sarà mantenuto lo stesso orario.



L’ingresso alla mostra e alla conferenza è libero e gratuito.



I visitatori, oltre ad ammirare i funghi esposti, potranno iscriversi ai corsi di micologia e sulle erbe eduli organizzati da Nuova Micologia, consultare le numerose pubblicazioni esposte in un apposito settore, apprezzare la galleria fotografica proposta nei vari locali della Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia - Villa De Sanctis e osservare al microscopio le varie tipologie di spore (“semi”) dei funghi.