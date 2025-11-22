Game vintage market, Roma RM, 22/11/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

nov 22 2025

Game vintage market

Fusolab roma

Letture: ... - Fiere a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Fusolab roma
Alessandrino
data: sabato 22 novembre 2025, dalle 10:00 alle 19:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo:
Organizzazione: GameVintageMarket
Referente: Fusolab
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Game vintage market
Descrizione evento: 
 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧  



Special edition 🚀 RES – Roma Electronic Sport 🚀



📅 22-23 NOVEMBRE 2025



📍 Fusolab  Roma



 



🕒 Orari:



 



Sabato e Domenica: 10:00 - 19:00



 



Ingresso 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮



 



🎉🎮 𝟵𝟬 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 da tutta Italia 🇮🇹, migliaia di appassionati per comprare, scambiare, trovare il pezzo mancante della vostra collezione, divertirsi insieme 🕹️🧩



 



RETROGAME 🕹️ - BOARDGAME 🎲 - ACTION FIGURES 🦸‍♂️ - VIDEOGIOCHI 🎮 - FUNKO POP 🌟 - MANGA 📚 - FUMETTI 🖼️ -ART CUSTOM- CARTE POKEMON 🎴 - CARTE MAGIC 🔮 - GADGETS 🎁



 



Tante 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮' 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 durante i due giorni di esposizione 🚀 



                                    



 



𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗯𝗮𝗿/𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗼 con  streed food 🍔🍕 e leccornie curate da Fucina Alessandrina 🍩🍹.



 



𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧



Fusolab - Viale della Bella Villa 94 📍



Parcheggio multipiano gratuito 1000 posti 🚗🅿️



200m da Fermata Metro C Alessandrino 🚇



Uscita GRA 18 Casilina verso centro 🛣️🚦



 



Segnate la data e partecipate all'𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝗴𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗶𝘂' 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗻𝗻𝗼! 



 



Un'opportunità unica di rivivere emozioni e condividerle con altri appassionati scoprendo autentiche gemme del passato. Un'occasione imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi,  e per collezionisti di chicche del passato e presente! 



 



Gamevintage Market si unisce e collabora con la seconda edizione di RES - Roma Electronic Sport 



 



🚀 RES – Roma Electronic Sport 🚀



🏃‍♂️ Sport e attività fisiche



🎮 Tornei eSport



🕹️ Simulatori sportivi



👾 Videogames e Retrogame



🛍️ Game Vintage Market



🧘‍♀️ Corsi sportivi in VR e AR



💬 Workshop e Panel su eSport e Videogames



 



La tecnologia che promuove il benessere fisico e sociale!



Un'esperienza interattiva per tutti, dove digitale e reale si incontrano per un benessere innovativo! 🌐💪



 



👉 Non mancare!
