Dettagli evento:

nov 28 2025

La mafia non è musica. Luisa Impastato racconta Peppino: la mePalladiu

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

dove: Teatro Palladium
data: venerdì 28 novembre 2025, dalle 00:00 alle 00:00
Venerdì 28 novembre, alle ore 19.30, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre si fa palcoscenico de “La mafia non è musica”, progetto artistico che, sulle orme della memoria, fa incontrare musica e impegno civile: una serata che lega la storia di Peppino Impastato al nostro tempo, ricordando che i nomi vanno pronunciati e difesi, che l’arte può dire “no” con la stessa intensità con cui sa generare bellezza.

Protagonista Luisa Impastato, nipote di Peppino, che restituisce con autenticità e coraggio la vicenda dello zio — giovane giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1978 — portando sul palco la forza di una testimonianza che attraversa le generazioni.

Accanto a lei, la Nuova Orchestra Pedrollo, formazione nata nel 2012 da un gruppo di musicisti professionisti e oggi riconosciuta per la capacità di unire arte, educazione e responsabilità sociale. Tredici orchestrali accompagnano la narrazione di Luisa in un intreccio di parola, musica e immagini: un racconto che si muove tra memoria e presente, tra l’eco di una Sicilia ferita e la coscienza di un Paese che non può dimenticare.

La musica, scelta come linguaggio universale, non accompagna soltanto: si fa voce, respiro, amplificazione del pensiero, in un dialogo costante tra emozione e consapevolezza. Le proiezioni e gli interventi sonori costruiscono un racconto corale, un concerto civile in cui la storia personale di Peppino si apre al pubblico come patrimonio collettivo.

Il progetto, ideato e curato da Luisa Impastato e Nuova Orchestra Pedrollo, nasce da un percorso di ricerca della Nuova Orchestra Pedrollo, che da oltre un decennio porta la musica nei luoghi dell’impegno e della memoria, promuovendo l’ascolto come forma di crescita umana. Dopo i successi registrati a Vicenza, con repliche sold out e un pubblico profondamente coinvolto, lo spettacolo approda ora, per la prima volta, a Roma, in una nuova tappa che rinnova la forza civile del messaggio di Peppino Impastato: la libertà come atto di scelta, la cultura come forma di resistenza.

La mafia non è musica – Luisa Impastato racconta Peppino: la memoria, la scelta

Con Luisa Impastato e la Nuova Orchestra Pedrollo

Una produzione di Associazione Nuova Orchestra Pedrollo APS

In collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato

Venerdì 28 novembre, Teatro Palladium - Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma

ore 19.30 per tutti, ore 9.30 matinèe per le scuole

Ingresso gratuito
