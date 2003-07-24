Bonfire Market torna alla Caffarella, Roma RM, 30/11/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

nov 30 2025

Bonfire Market torna alla Caffarella

L'appuntamento con artigianato, creatività e comunità sostenibile

dove: Uliveto Sant’Urbano
Vicolo di Sant’Urbano
data: domenica 30 novembre 2025, dalle 10:00 alle 17:00
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Bonfire Market
Referente: Bonfire Market
Bonfire Market torna alla Caffarella
Al via domenica 30 novembre la quarta edizione di Bonfire Market, l’evento gratuito che unisce artigianato, creatività e comunità sostenibile. Circa 50 selezionati espositori da tutta Roma, saranno protagonisti con le loro centinaia di creazioni tra illustrazioni, bijoux e accessori rigorosamente artigianali.

 

Gli espositori 

Tra le proposte di bijoux e accessori ci sono le creazioni di Barbara Renzi con il suo brand Rope Crochet Design: un progetto di design artigianale che propone accessori e complementi di arredo principalmente in filo di cotone o lycra riciclati. Collane e bracciali oltre che lampade, tappeti e cesti totalmente personalizzabili.

Gli artigiani orafi Lavinia & Samuel realizzano gioielli che raccontano lo spazio e il tempo, trasformando il metallo in piccole opere d’arte che uniscono il classico al contemporaneo. Ogni creazione nasce interamente dalle loro mani: unica, autentica, imperfetta ma perfetta nella sua verità artigianale.

Le cose belle della vitadell’illustratrice Margherita Ferracuti è una linea di cartoline con immagini e claim poetici e divertenti. L’illustratrice realizza anche illustrazioni, shopper, magliette e tanto altro, tutto autoprodotto.

Regnum Naturaeè una giovane azienda agricola perma-culturale fondata da due storici medievisti che hanno scelto di tornare alla terra. Coltivano zafferano, olivi ed erbe officinali con metodi totalmente organico-rigenerativi. Dallo zafferano nascono prodotti artigianali come liquori, tisane, sale viola, oleoliti, candele e zafferano purissimo, oltre all’olio extravergine appena spremuto.

Natura Fluidaè un brand di abbigliamento sostenibile che recupera abiti di seconda mano, e li personalizza attraverso uno stile unico nel suo genere. Tre le sue creazioni: una giacca di jeans customizzata a mano, un cappello in pelle rigenerato tramite una decorazione pittorica e molto altro.

 

Bonfire non è solo market 

Completano la manifestazione l’appuntamento con i tarocchi astrologici a cura di Susy Benvenuto. La sua attività consiste in un’interpretazione originale degli arcani maggiori dei tarocchi letti in chiave astrologica, mettendo così in comunicazione due discipline antiche e profondamente affascinanti. Un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a un linguaggio simbolico ricco di suggestioni, capace di connettere tradizione e introspezione personale.

La domenica sarà arricchita dalla presenza di Emilia Zoila, che accompagnerà la serata con un’attività creativa e coinvolgente dedicata al trucco artistico per bambini e adulti. Un momento leggero e colorato, pensato per aggiungere un tocco di fantasia all’evento: i più piccoli potranno trasformarsi in personaggi magici o animali variopinti, mentre anche gli adulti avranno la possibilità di sperimentare un make-up speciale per immergersi ancora di più nell’atmosfera inclusiva del market.

 

Nuova sezione “Te lo regalo se lo vieni a prendere” 

In questa edizione sarà inaugurato il nuovo spazio speciale “Te lo regalo se lo vieni a prendere”. Una sezione nata dallo spirito di condivisione e dalla voglia di dare nuova vita agli oggetti: uno spazio dove regalare, scambiare o rimettere in circolo ciò che non usi più. Libri, giochi, abbigliamento e tutte quelle cosa che hanno ancora una storia da raccontare. Basta consegnare allo staff 5 oggetti ancora in buono stato, e questi verranno esposti e scelti gratuitamente dal pubblico. Un modo per conferire agli oggetti un nuovo percorso, una seconda chance, un’altra vita tra le mani di chi saprà apprezzarli. Non buttare ma regalare, lo scopo Bonfire è permettere alle cose di continuare a vivere attraverso altre persone.

 

Food and beverage

Nello spazio verde della Caffarella sarà a disposizione del pubblico anche Mozao, un food truck itinerante che offre piatti street food. Nel menù gnocchi fritti con salumi, wrap di pollo e gyoza misti. Birre, succhi, cocktail e molto altro.

 

Bonfire Market

Domenica 30 novembre

Dalle 10 al tramonto

Uliveto Sant’Urbano

Vicolo di Sant’Urbano - Roma

Ingresso Libero
