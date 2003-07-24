“Natale Aureo". Al Centro Commerciale di valle Aurelia un ricco cartellone di eventi, Roma RM, 28/11/2025 - Lazio in Festa
 

“Natale Aureo
Descrizione evento: 
Natale Aureo



Al Centro Commerciale di valle Aurelia un ricco cartellone di eventi



 dal 28 novembre 2025



Il countdown per la festa più amata dell'anno sta per partire e, proprio per regalare una maggiore dose di emozioni formato famiglia, la magia del Natale quest'anno irrompe al Centro Commerciale Aura con un ricco cartellone di eventi, dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. 



Nel quartiere Aurelio il Centro Commerciale Aura, da tempo luogo di aggregazione e punto di riferimento per lo shopping e non solo, si vestirà di luce, in un tripudio di colori e addobbi sfavillanti.



Si partirà già dal 28 novembre con i caratteristici Mercatini di Natale dove sarà possibile andare alla ricerca di regali unici e originali. 



L'attrazione principale sarà senza dubbio la grande pista di pattinaggio su ghiaccio "Aura on Ice", pronta ad offrire un sano divertimento per grandi e piccini. 



Non mancheranno gli show dal vivo proprio sul ghiaccio per una esperienza tutta da vivere: il 13 dicembre "La magia di Scanna Mago", il 20 quella di Luciano Bernardini, il 26 sarà la volta del Cartoon Super 2 Show e il 6 gennaio della Befana che arriverà direttamente sui pattini per dispensare prelibatezze, sorrisi e foto ricordo.



Ma la magia del Natale non si ferma qui: il 7 dicembre aprirà infatti la Fabbrica dei Peluche, un’attività che renderà felici i clienti del Centro e con un’iniziativa solidale, anche i più fragili. 



Dall'8 dicembre al via anche un  "Natale da...Grinch", con tre personaggi fantastici che regaleranno delizie e saranno felici di fare scatti a volontà con i bambini e i loro genitori. 



Nel gran finale il 20, 21 e 22  non mancherà Babbo Natale, protagonista dello spazio "Sweet Home Christmas per raccogliere letterine, fare foto e dispensare sorrisi ai bambini pronti ad esprimere i propri desideri.

Info e orari di apertura consultabili sul sito www.centrocommercialeaura.it   
