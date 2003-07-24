Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 24 gennaio 2026, h 15.00

Caccia al tesoro nei giardini incantati di Villa Torlonia e della Casina delle Civette.

Divertente "visita giocata per bambini" con caccia al tesoro, seguendo la mappa del Pirata alla scoperta di Villa Torlonia.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Sabato 24 gennaio 2026, h 15.00

I Sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere e le Pitture del Cavallini

Visita guidata con apertura "esclusiva su prenotazione" degli affreschi del Cavallini nascosti nel Coro di Clausura (20 partecipanti max).

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10) + ingresso ai sotterranei e al coro di clausura: €6 a persona.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 25 gennaio 2026, h 11.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 25 gennaio 2026, h 15.00

Laboratorio di Cucina per Piccoli Chef: "Impariamo a fare la pizza e la focaccia"

Un'esperienza unica e divertente per i nostri piccoli amici, che impareranno a cucinare in compagnia di altri bambini, sotto la guida esperta di un operatore didattico.

COSTO:

Bambini 03-13 anni: €25. (Il costo comprende una merenda a base di pizza e focaccia preparata dal nostro chef e un drink a scelta).

Adulti: consumazione obbligatoria, spesa minima €7 - (Aperitivo rinforzato costa €12).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 25 gennaio 2026, h 16.00

Caravaggio, il pittore della luce

Passeggiata storico-artistica nei luoghi in cui visse Caravaggio e che ispirarono la sua arte, le cui opere vedremo esposte nelle chiese di Roma (San Luigi de' Francesi e Sant'Agostino in Campo Marzio).

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €17 nuovi iscritti; €15 soci; €14 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €13 disabili; €12 ragazzi (11-17); €7 bambini (6-10).

Prenotazioni: sms/wa 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.