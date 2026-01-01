Descrizione evento:

L’apertura dei nuovi bellissimi e prestigiosi spazi della Galleria Ess&rre al Porto Turistico di Roma con la mostra “DIALOGHI CONTEMPORANEI” segna un passaggio significativo nel rapporto tra arte contemporanea e territorio. In un luogo naturalmente votato al transito, all’orizzonte e all’incontro, la galleria sceglie di insediarsi come presidio culturale stabile, capace di trasformare il porto da semplice infrastruttura a spazio di pensiero, visione e confronto. Qui, dove il mare diventa metafora di apertura e possibilità, l’arte assume il compito di interrogare il presente e di costruire nuove traiettorie di senso. Il progetto espositivo che inaugura questi ambienti mette in dialogo grandi maestri e autori emergenti, evitando gerarchie rigide e favorendo invece una lettura fluida delle pratiche artistiche. Le opere storicizzate non si impongono come modelli conclusi, ma come campi di risonanza, capaci di attivare nuove interpretazioni nelle ricerche più giovani. Allo stesso tempo, gli artisti emergenti non vengono letti come promesse future, bensì come voci già consapevoli, portatrici di uno sguardo critico sul tempo che abitiamo. In questo incontro generazionale, l’arte rivela la propria natura di linguaggio vivo, attraversato da continuità, fratture e rinnovamenti. La Galleria Ess&rre conferma così una visione curatoriale attenta alla qualità, alla ricerca e al rischio culturale, scegliendo di collocare l’arte in uno spazio non neutro ma fortemente simbolico. Il porto, luogo di partenze e approdi, diventa scenario ideale per un’arte che non cerca risposte definitive, ma invita al movimento del pensiero. Questa inaugurazione non è soltanto l’apertura di nuovi spazi espositivi, ma l’affermazione di un’idea di arte come esperienza condivisa, capace di abitare il paesaggio urbano e di dialogare con una comunità ampia e plurale.

In esposizione opere di: Angela Balsamo, Gianluca Bosello, Cristian Ciprari, CoLui (Luigi Colombo), Lucio Del Pezzo, Fabrizio Esposito, Fabio Frabetti, Aleardo Koverech, Alessandra Lanese, Elena Modelli, Aldo Mondino, Carlo Nangeroni, Rosario Oliva, Ciro Palumbo, Carmen Restifo, Mario Schifano, Antonella Squillaci, Benvenuto Succi, Anna Maria Tani, Dino Ventura, Jackson Villamizar.

Inaugurazione Sabato 24 ore 16:00 con brindisi alla presenza di alcuni autori di prestigiose opere.

Info: +39 388 6378032 - +39 329 4681684 – Porto turistico di Roma – Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – loc. 840-841

www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com

Riprese e interviste a cura di Antonello Nazarini di ZTL TV

Main Sponsor: MEROS SYSTEM INTEGRATOR

Sponsor tecnico: Agostinelli Store

Parcheggio interno gratuito







