Descrizione evento:





👉 DanceCircus è il corso di avviamento professionale che unisce



DANZA, ACROBATICA, ARTI CIRCENSI e non solo.



diretto da Claudio e Paolo Ladisa



🔹 Insegnanti qualificati



🔹 24 materie di studio



🔹 durata 8 mesi



🔹 650 ore di studio



🔹 Percorsi personalizzati



🔹 Eta’ 18 anni compiuti



📍 Dove: Roma



🚩 Audizione 13 giugno 2026



📩 Invia foto e cv



📩 audizione.casting@gmail.com

🎟️ Posti limitati! Prenota ora il tuo spazio sotto i riflettori.