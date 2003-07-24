AUDIZIONE PER IL DANCE CIRCUS 2026/27 diretto da Claudio e Paolo Ladisa, Roma RM, 13/06/2026 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

giu 13 2026

AUDIZIONE PER IL DANCE CIRCUS 2026/27 diretto da Claudio e Paolo Ladisa

dove: roma
isidoro del lungo 26
data: sabato 13 giugno 2026, dalle 10:00 alle 19:00
intrattenimenti: Si balla
Organizzazione: audizione.casting@gmail.com
Referente: arianna
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3496757872
Descrizione evento: 
 



👉 DanceCircus è il corso di avviamento professionale che unisce 



      DANZA, ACROBATICA, ARTI CIRCENSI e non solo.



      diretto da Claudio e Paolo Ladisa



🔹 Insegnanti qualificati 



🔹 24 materie di studio 



🔹 durata 8 mesi 



🔹 650 ore di studio



🔹 Percorsi personalizzati



🔹 Insegnanti qualificati



🔹 Eta’ 18 anni compiuti



📍 Dove: Roma



🚩 Audizione 13 giugno 2026  



📩 Invia foto e cv 



📩 audizione.casting@gmail.com 

🎟️ Posti limitati! Prenota ora il tuo spazio sotto i riflettori. 
