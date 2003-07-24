Letture: ... - Danza a Roma - RM
|dove:
|roma
isidoro del lungo 26
|data:
|sabato 13 giugno 2026, dalle 10:00 alle 19:00
|intrattenimenti:
|Si balla
|info sul luogo:
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|audizione.casting@gmail.com
|Referente:
|arianna
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3496757872
👉 DanceCircus è il corso di avviamento professionale che unisce
DANZA, ACROBATICA, ARTI CIRCENSI e non solo.
diretto da Claudio e Paolo Ladisa
🔹 Insegnanti qualificati
🔹 24 materie di studio
🔹 durata 8 mesi
🔹 650 ore di studio
🔹 Percorsi personalizzati
🔹 Eta’ 18 anni compiuti
📍 Dove: Roma
🚩 Audizione 13 giugno 2026
📩 Invia foto e cv
📩 audizione.casting@gmail.com
🎟️ Posti limitati! Prenota ora il tuo spazio sotto i riflettori.