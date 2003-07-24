La pace al centro dell'incontro con Virginia Gamba, già rappresentante speciale, Roma RM, 03/02/2026 - Lazio in Festa
 

feb 03 2026

La pace al centro dell'incontro con Virginia Gamba, già rappresentante speciale

del Segretario Generale delle Nazioni Unite per i bambini e i Conflitti Armati.

Incontri a Roma - RM

fondazione ernesta bosso
martedì 3 febbraio 2026
La pace al centro dell'incontro con Virginia Gamba, già rappresentante speciale
La pace al centro dell'incontro con Virginia Gamba, già rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per i bambini e  i Conflitti Armati. 



 



Ingresso gratuito. 



 



3 febbraio 2026 presso la Fondazione Ernesta Bosso



 



Il tema della pace, così sospirato e così desiderato, è al centro dell’incontro con Virginia Gamba, 



 



già rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per i bambini e  i Conflitti Armati, che il 3 febbraio presso la Fondazione Ernesta Bosso, in Largo di Torre Argentina 11 ore 17.30, presenterà il suo libro 



 



“On the Tightrope: Chronicle of a Struggle for Peace and Disarmament nell’ambito dell' appuntamento intitolato “Donne, pace e sicurezza nei nuovi scenari politici” co organizzato dall'Universities Netwrok for Children in Armed Conflict, Università Cusano, Fondazione Besso e Fondazione Matteotti. 



 



In un mondo che sembra aver dimenticato l’importanza e il valore di questa parola sarà proprio l’esperienza di questa donna speciale, che ha attraversato guerre, negoziati, silenzi e decisioni che pesano sulle vite di milioni di persone, a spiegare quanto sia importante guardare al futuro con la consapevolezza di cosa si può fare nel presente.



 



 L’incontro richiamerà con forza l’impegno dell’Universities Network for Children in Armed Conflict(UNETCHAC) una rete che porta la conoscenza dove spesso arrivano solo le armi. 



 



In particolare, l' incontro  rientra nel  progetto REBIRTH, portato avanti dall'Unetchac e  Istituto Studi Politici San Pio V con il  supporto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell' ambito del V piano nazionale Donne Pace e Sicurezza.



 



 Un progetto che guarda alle ragazze colpite dai conflitti armati non come vittime da assistere, ma come protagoniste della ricostruzione, della pace, del futuro. 



 



Questa giornata affronterà le sfide del sistema geopolitico contemporaneo e le strategie per costruire una linea comune per una sicurezza duratura.



 



 Un momento di confronto che vedrà tra i relatori: Giulio Albanese, missionario e giornalista, membro del Consiglio per la Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato Vaticano, 



 



Paolo De Nardis Professore Emerito dell’Università La Sapienza e Presidente Istituto di Studi Politici San Pio V, Laura Guercio, Segretario Generale dell’Universities Network for Children in Armed Conflict Marxiano Melotti, Coordinatore CdS in Scienze Sociali e docente di Sociologia all’Università Niccolò Cusano. 



 



Donne, pace e sicurezza nei nuovi scenari geopolitici sarà uno spazio di pensiero, di responsabilità, di coraggio, perché la pace non è mai neutrale e nemmeno scontata.



 

 Ingresso gratuito per prenotazioni uninetworkevents@gmail.com   
