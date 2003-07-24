“C’eravamo tanto odiati” con Franco Oppini e Pino Ammendola, Roma RM, 29/01/2026 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

gen 29 2026
feb 08 2026

“C’eravamo tanto odiati” con Franco Oppini e Pino Ammendola

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

dove: teatro golden
data: da giovedì 29 gennaio 2026, alle 00:00
a domenica 8 febbraio 2026, alle 00:00
“C’eravamo tanto odiati” con Franco Oppini e Pino Ammendola
Descrizione evento: 
“C’ERAVAMO TANTO ODIATI”  con Franco Oppini e Pino Ammendola 

scritto e diretto da Pino Ammendola



 



dal 29 gennaio all'8 febbraio 2026 Teatro Golden



 



Debutta in prima nazionale a Roma, giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 21.00 al Teatro Golden, situato a San Giovanni in Via Taranto,



 



la commedia  brillante e graffiante “C’eravamo tanto odiati”, scritta e diretta da Pino Ammendola, interpretata da Franco Oppini e dallo stesso Ammendola, prodotta da Maximo Event di Nicolò Innocenzi.



 



Una coppia comica amatissima dal pubblico, un successo travolgente e poi uno scherzo finito male che cambia tutto:



 



uno dei due cade dal palco, resta zoppo e tra i due esplode un odio profondo che li separa per oltre vent’anni.



 



Da questo presupposto prende vita uno spettacolo che alterna risate travolgenti a momenti di intensa profondità emotiva.





Costretti a rincontrarsi dopo più di due decenni, i due ex comici si ritrovano nella saletta privata di un lussuoso ristorante, convocati per discutere una proposta milionaria: una reunion destinata a una      trionfale tournée negli Emirati Arabi.



 





Ad affiancarli ci sono un giovanissimo maître, fan sfegatato della loro carriera, interpretato da Marco Gabrielli, e la segretaria tuttofare del manager, la bella Annalisa Favetti, convinta che il suo fascino possa arginare le intemperanze dei due attori.



 





Lo scontro è inevitabile.



 



Tra battute al vetriolo e schermaglie feroci, le profonde differenze caratteriali danno vita a situazioni esilaranti da grande commedia.



 



Ma con il progredire della serata emergono verità taciute, rimpianti e ferite mai rimarginate, rivelando la solitudine esistenziale che accomuna entrambi.



 



Quando tutto sembra condurre a una riconciliazione, l’attesa dell’anziano manager — bloccato dal maltempo — e il locale ormai vuoto fanno da cornice a un gesto imprevedibile del giovane maître.



 



Un atto che smaschera segreti inconfessabili e conduce la storia verso un finale sorprendente, capace di trasformare la tragicomicità in tenerezza e malinconia.



 



Partendo da un impianto dichiaratamente comico, “C’eravamo tanto odiati” accompagna il pubblico in una riflessione lucida e autentica sull’amicizia, sul successo e sulla solitudine, dimostrando come né l’arte né la fama riescano davvero a colmare certi vuoti.



 



Uno spettacolo che fa ridere, emoziona e lascia il pubblico rasserenato, con un sorriso e una nuova consapevolezza.





Lo spettacolo resterà in scena da giovedì 29 gennaio a domenica 8 febbraio 2026, al Teatro Golden di Roma via Taranto 36, dal giovedì alla domenica con i seguenti orari:



 



giovedì  e venerdì ore 21.00, sabato ore 17.00 e ore 21.00, domenica ore 17.00. 



Per info e prenotazioni: Teatro Golden https://www.teatrogolden.it/ tel. 06 70493826 

 

Dopo Roma seguiranno le repliche al Teatro degli Audaci di Roma da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026 e al Teatro Erba di Torino sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.   
