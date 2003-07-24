Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 7 febbraio 2026, h 15.30

La Nascita di Roma.

Una passeggiata suggestiva nei luoghi che hanno segnato la nascita di Roma, per conoscere storia e leggende legate alla sua fondazione: l'Isola Tiberina, il Foro Boario e il Circo Massimo su cui affacciano i colli del Palatino e dell'Aventino.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Sabato 7 febbraio 2026, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Visita "giocata" per bambini per andare alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 8 febbraio 2026, h 11.00

Caccia al tesoro nei giardini incantati di Villa Torlonia e della Casina delle Civette.

Divertente "visita giocata per bambini" con caccia al tesoro, seguendo la mappa del Pirata alla scoperta di Villa Torlonia.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 8 febbraio 2026, h 15.00

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 8 febbraio 2026, h 15.00.

Villa Farnesina alla Lungara e la Loggia di Psiche.

Visita guidata con apertura straordinaria pomeridiana (max 25 partecipanti) la seconda domenica del mese.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €28 nuovi iscritti; €27 soci; €26 over 65 anni, insegnanti, soci FAI, ICOM, Touring Club Italiano; €20 (14-17 anni), diversamente abili, giornalisti, guide turistiche; €12 (10-13 anni); €8 bambini (6-9 anni); gratis (0-5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it





BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.