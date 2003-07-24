Trekking a Cerveteri - Via degli Inferi e Le Cinque Cascate, Cerveteri RM, 15/03/2026 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

mar 15 2026

Trekking a Cerveteri - Via degli Inferi e Le Cinque Cascate

Le Acque degli Etruschi

Letture: ... - Escursioni a Cerveteri - RM

dove: Cerveteri
Via degli Inferi e Le Cinque Cascate
data: domenica 15 marzo 2026, dalle 08:15 alle 17:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
Trekking a Cerveteri - Via degli Inferi e Le Cinque Cascate
Descrizione evento: 
Un archeo-trekking sulle tracce di un popolo enigmatico, lungo antiche necropoli e spettacolari salti d'acqua.



 



Percorri insieme a noi le millenarie strade di Caere (odierna Cerveteri), dove storia, archeologia e il mito sono indissolubilmente fusi con la natura circostante.



 



Lungo la suggestiva Via degli Inferi entreremo nel regno senza tempo degli Etruschi; 3000 anni di storia incastonati e stratificati nel tufo.



Scopriremo un luogo dominato da timore e meraviglia, tra tombe dimenticate ed una straordinaria biodiversità.



 



A seguire, lasciati alle spalle pace e silenzio, guidati dal lontano richiamo dell’acqua, scenderemo lungo strette ed ombrose forre, tra basolati romani e centenari ponti di pietra.



 



Quando il canto del fiume sarà più forte, la vista si aprirà sulle maestose Cascate di Castel Giuliano: un imponente e fragoroso spettacolo naturale.



 



Altri quattro vertiginosi salti d’acqua ci aspettano lungo il percorso, insieme alle rovine di antichi insediamenti produttivi ormai inghiottiti dalla vegetazione.



 



Un’incessante sinfonia “liquida” sarà la colonna sonora di questa giornata particolare, interrotta solo dal canto degli uccelli.



 



A meno di un’ora dalla capitale, un luogo magico, misterioso e senza tempo ti aspetta, per regalarti emozioni uniche ed indimenticabili.



 



Vieni con noi per godere di questa meraviglia in buona compagnia!



 



Prenotazione (obbligatoria) aperta fino a Sabato 14 Marzo 2026, ore 15:00



 



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:



Scarponcini alti da trekking con suola scolpita (obbligatori: NO scarpe basse di qualunque tipo),



Bastoncini da Trekking (per presenza di guadi)



Pantaloni, scarpe e calzini di riserva per fine escursione (caldamente consigliati)



Acqua: 1,5 litri minimo, 



Pranzo al sacco.



 



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-cerveteri-via-inferi-cinque-cascate/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Cerveteri-15-03-2026&mtm_kwd=Escursione-Cerveteri-Link-Sito-15-03-2026
