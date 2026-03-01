Descrizione evento:

Rotte contemporanee

Galleria Ess&rrE – Porto Turistico di Roma

7–20 marzo

A ridosso delle imbarcazioni, dove il mare incontra le architetture dell’approdo e la linea dell’orizzonte si fa pensiero, la mostra Rotte contemporanee prende forma negli spazi della Galleria Ess&rrE, al Porto Turistico di Roma, in un territorio che è, per vocazione e storia, luogo di passaggio, scambio e stratificazione culturale.

Qui il contemporaneo non si limita a occupare uno spazio espositivo: lo attraversa. Lo fa dialogando con il paesaggio marittimo, con la prossimità degli scavi di Ostia Antica e con la presenza di Tor San Michele. In questo contesto, sospeso tra acqua e terra, tra archeologia e infrastruttura, tra partenza e approdo, le opere si configurano come segnali, boe simboliche che orientano lo sguardo. Ogni artista traccia una propria rotta, un sistema di coordinate intime e collettive, dove materia, segno e luce diventano strumenti di navigazione critica. Esporre in un porto significa accettare la dimensione del transito. Il pubblico stesso diventa viaggiatore. La vicinanza con Ostia Antica e con la Torre San Michele rafforza questa tensione tra permanenza e movimento. Se gli scavi raccontano rotte commerciali e civiltà stratificate, le opere in mostra interrogano le rotte invisibili del presente: quelle digitali, emotive, sociali. Il dialogo tra antichità e contemporaneità non è nostalgico né celebrativo, ma critico: invita a riflettere su come ogni epoca costruisca i propri porti, reali o simbolici.

In esposizione opere di: Elio Atte, Rita Bertani, Silvia Brigenti, Etty Bruni, Luisella Caffieri, Teresa Cannova, Cristian Ciprari, CoLui (Luigi Colombo), Riccardo di Cosmo, Nicoletta Furlan, Aleardo Koverech, Elisabetta Martinez, Barbara Monti, Anna Notarantonio, Patrizia Pandolfi, Daniela Pedrocco, M.Adriana Prosdocimo, Tiziana Romanelli, Gilberto Sartori, Stefania Scarafia, Sara Stavla, Marco Zanella, Andrea Zuppa.

Inaugurazione Sabato 7 marzo ore 16:00 con brindisi alla presenza di alcuni autori di prestigiose opere.

Info: +39 388 6378032 - +39 329 4681684 – Porto turistico di Roma – Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – loc. 840-841

www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com

Riprese e interviste a cura di Antonello Nazarini di ZTL TV

Main Sponsor: MEROS SYSTEM INTEGRATOR

Sponsor tecnico: Agostinelli Store

Parcheggio interno gratuito







