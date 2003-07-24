OmoGirando il Sepolcro degli Scipioni e il Museo delle Mura, Roma RM, 28/03/2026 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

mar 28 2026

OmoGirando il Sepolcro degli Scipioni e il Museo delle Mura

Visita guidata LGBTQIA+ friendly

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

dove: Sepolcro degli Scipioni - Museo delle Mura
Via di Porta San Sebastiano, 9, 00179 Roma RM
data: sabato 28 marzo 2026, dalle 09:00 alle 12:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
Descrizione evento: 
Sabato 28 marzo a Roma abbiamo la visita LGBTQIA+ friendly OmoGirando il Sepolcro degli Scipioni e il Museo delle Mura!

 

Proponiamo una passeggiata nel tratto urbano della Via Appia visitando il Sepolcro degli Scipioni e il Museo delle Mura ricavato in Porta San Sebastiano, che accoglie la mostra “Gravity of the Wall” dell’artista contemporaneo Amir Zainorin.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
