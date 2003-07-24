Descrizione evento:

Sabato 28 marzo a Roma abbiamo la visita LGBTQIA+ friendly OmoGirando il Sepolcro degli Scipioni e il Museo delle Mura!



Proponiamo una passeggiata nel tratto urbano della Via Appia visitando il Sepolcro degli Scipioni e il Museo delle Mura ricavato in Porta San Sebastiano, che accoglie la mostra “Gravity of the Wall” dell’artista contemporaneo Amir Zainorin.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



