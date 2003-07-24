OmoGirando la mostra “Franco Battiato, un’altra vita”, Roma RM, 15/03/2026 - Lazio in Festa
 

mar 15 2026

OmoGirando la mostra “Franco Battiato, un’altra vita”

visita guidata LGBTQIA+ friendly

dove: MAXXI
Via Guido Reni 4a
data: domenica 15 marzo 2026, dalle 11:30 alle 13:00
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando la mostra “Franco Battiato, un’altra vita”
Descrizione evento: 
Domenica 15 marzo a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando la mostra “Franco Battiato, un’altra vita”!

 

Una visita alla mostra organizzata dal MAXXI e dedicata a Franco Battiato in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

 

______                                  

 

Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
