|dove:
|MAXXI
Via Guido Reni 4a
|data:
|domenica 15 marzo 2026, dalle 11:30 alle 13:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|Organizzazione:
|OmoGirando
|Referente:
|Vincenzo
|E-mail:
|Telefono:
|3393224349
Domenica 15 marzo a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando la mostra “Franco Battiato, un’altra vita”!
Una visita alla mostra organizzata dal MAXXI e dedicata a Franco Battiato in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa.
Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.
Cos’è OmoGirando?
https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/