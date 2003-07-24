Descrizione evento:

Domenica 15 marzo a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando la mostra “Franco Battiato, un’altra vita”!



Una visita alla mostra organizzata dal MAXXI e dedicata a Franco Battiato in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/



Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/