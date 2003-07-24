Descrizione evento:

Il Percussionista Brasiliano Neney Santos, presenta il suo nuovo EP "Orixá" : Un viaggio tra Afro-Funk, Jazz e Spiritualità Brasiliana.



Il 12 Marzo, L’Asino che Vola si accenderà con le vibrazioni ancestrali e contemporanee di Neney Santos.



Preparatevi per un viaggio sonoro dove le radici afro-brasiliane si fondano con il linguaggio universale del Funk e del Jazz.



“Ogni brano è un omaggio alla forza e all’energia degli Orixás, divinità che rappresentano elementi della natura e dell’anima, tradotti in musica attraverso groove, percussioni e melodia.” (Neney Santos)



Il risultato è un’esperienza sonora viscerale, capace di connettere il corpo e lo spirito attraverso il battito delle percussioni.



La Formazione sul Palco



Per questa occasione speciale, Neney Santos sarà accompagnato da una band di eccellenze del panorama jazz e funk:



• Emiliano Pari: Tastiera e pianoforte

• Andrea Cangianiello: Batteria

• Patrizio Sacco: Basso

• Gabriele Gagliarini: Percussioni



Dettagli dell'Evento

Save the date!

Giovedì 12 Marzo 2026



Via Antonio Coppi, 12D, 00179 Roma

Cena: Dalle 20:30

Inizio Live: 22:00



Per info e prenotazioni anche per cena

06 7851563

3282445247 (WhatsApp)



È consigliato la prenotazione del tavolo