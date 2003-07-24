Letture: ... - Concerti a Roma - RM
|dove:
|L'Asino Che Vola
Via Antonio Coppi, 12E, 00179 Roma
|data:
|giovedì 12 marzo 2026, dalle 22:00 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Bandits Concerti e L'Asino Che Vola
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Il Percussionista Brasiliano Neney Santos, presenta il suo nuovo EP "Orixá" : Un viaggio tra Afro-Funk, Jazz e Spiritualità Brasiliana.
Il 12 Marzo, L’Asino che Vola si accenderà con le vibrazioni ancestrali e contemporanee di Neney Santos.
Preparatevi per un viaggio sonoro dove le radici afro-brasiliane si fondano con il linguaggio universale del Funk e del Jazz.
“Ogni brano è un omaggio alla forza e all’energia degli Orixás, divinità che rappresentano elementi della natura e dell’anima, tradotti in musica attraverso groove, percussioni e melodia.” (Neney Santos)
Il risultato è un’esperienza sonora viscerale, capace di connettere il corpo e lo spirito attraverso il battito delle percussioni.
La Formazione sul Palco
Per questa occasione speciale, Neney Santos sarà accompagnato da una band di eccellenze del panorama jazz e funk:
• Emiliano Pari: Tastiera e pianoforte
• Andrea Cangianiello: Batteria
• Patrizio Sacco: Basso
• Gabriele Gagliarini: Percussioni
Dettagli dell'Evento
Save the date!
Giovedì 12 Marzo 2026
Via Antonio Coppi, 12D, 00179 Roma
Cena: Dalle 20:30
Inizio Live: 22:00
Per info e prenotazioni anche per cena
06 7851563
3282445247 (WhatsApp)
È consigliato la prenotazione del tavolo