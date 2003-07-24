Descrizione evento:

Disponibile da venerdì 22 maggio, “Croccante” è il nuovo album di Brusco, che l’artista presenterà dal vivo sabato 6 giugno sul palco di Testaccio Estate.



Un lavoro maturo e coinvolgente, che fonde le inconfondibili sonorità reggae -da sempre cifra stilistica di Brusco- con una sensibilità profondamente italiana e cantautorale. Con “Croccante”, l’artista accompagna il pubblico in un viaggio musicale autentico, specchio della sua crescita personale e artistica.



In un momento storico segnato da incertezze e cambiamenti, Brusco sceglie di rispondere attraverso musica, introspezione ed energia positiva, mantenendo uno sguardo luminoso sulla realtà. Nei brani più intimi — “Acqua”, “Basta poco”, “Grandi conquiste” e “Anima” — emergono empatia, consapevolezza ed emozioni profonde, elementi centrali per ritrovare una connessione sincera con sé stessi e con gli altri.



Allo stesso tempo, tracce come “Leggende”, “Orologio” e “Un passo alla volta” invitano alla riflessione, trasformando anche il fallimento in un’occasione di crescita personale. Non manca però l’anima più solare e dinamica del disco: brani come “Croccante”, “Viaggio leggero”, “Meravigliosa ’87” e “Raggamuffin ’80” sprigionano vitalità e leggerezza, richiamando le radici raggamuffin che Brusco ha contribuito a diffondere in Italia sin dagli esordi.



Il filo conduttore dell’intero progetto è il sentimento, inteso come forza universale capace di unire e di far sentire meno soli. A rafforzare questo messaggio contribuisce anche la collaborazione con musicisti reggae di grande esperienza, tra cui la storica band Roots in the Sky.



“In ogni album racconto il periodo della mia vita che lo ha generato, lasciando che il tempo trasformi le esperienze in musica e dia loro un significato più profondo -commenta l’artista-. Oggi più che mai sento il bisogno di autenticità, anche per rafforzare il legame con chi mi ascolta e condivide il mio percorso. Per questo metto al centro emozioni, fallimenti e piccole gioie, perché sono ciò che ci rende davvero umani. In un mondo che tende all’omologazione, ho cercato di valorizzare l’unicità e la verità di ciò che siamo”.



“Croccante” è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi: con maggiore consapevolezza, speranza e la certezza che, passo dopo passo, sia sempre possibile evolversi.



Durante il concerto, Brusco porterà sul palco anche i suoi brani più amati, tra cui “L’erba della giovinezza”, “Sotto i raggi del sole”, “Sangue del mio sangue”, “Il mondo non finisce mai”, “Ti penso sempre” e "Ancora e Ancora" scritta per la Roma campione d'Italia.



Sul palco insieme a Brusco: Alfredo Zappi alla batteria, Diego Castaldi alla chitarra, Ulisse Minati e Francesco Tassone alle tastiere, Davide Di Lecce al basso.







Sabato 6 giugno



Ore 21



Testaccio Estate



Largo Dino Frisullo - Roma



Ingresso Libero



Infoline 3924308689