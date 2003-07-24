Larp da camera 2026: il teatro partecipato a Torpignattara, Roma RM, 06/06/2026 - Lazio in Festa
 

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giu 06 2026
giu 14 2026

Larp da camera 2026: il teatro partecipato a Torpignattara

Letture: ... - Incontri a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Fortezza Est
data: da sabato 6 giugno 2026, alle 00:00
a domenica 14 giugno 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Larp da camera 2026: il teatro partecipato a Torpignattara
Descrizione evento: 
Quattro esperienze immersive, quattro giovani autori under 35, un unico spazio culturale trasformato in laboratorio di immaginazione, memoria e partecipazione. È questo il cuore di “Larp da camera 2026”, progetto promosso da Eryados ETS e ospitato presso Fortezza Est, spazio indipendente nel quartiere Torpignattara di Roma, dedicato alla sperimentazione teatrale e ai linguaggi contemporanei.



La rassegna propone una serie di larp da camera - esperienze di live action role playing a forte componente narrativa e relazionale - che uniscono teatro d’improvvisazione, gioco di ruolo e pratiche immersive. In questi percorsi il pubblico non assiste semplicemente a uno spettacolo, ma entra nella storia, interpreta personaggi, prende decisioni e contribuisce allo sviluppo della narrazione insieme agli altri partecipanti.



Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere nuovi linguaggi culturali accessibili, partecipativi e inclusivi, valorizzando il ruolo degli spazi di prossimità come luoghi di incontro, formazione e costruzione di comunità. Attraverso il linguaggio del larp, la rassegna affronta temi legati alla memoria storica, all’identità e alle relazioni sociali, trasformando la fruizione culturale in partecipazione attiva.



La programmazione si apre il 6 giugno con “Torrebruma Chamber Larp”, adattamento scritto da Elena Bianco dell’universo narrativo di Torrebruma, il campus immersivo dedicato a ragazzi e ragazze under 18 che ogni estate prende vita in Toscana. I partecipanti interpretano studenti di una scuola di magia contemporanea, chiamati a collaborare, costruire relazioni e affrontare misteri collettivi in un’esperienza che privilegia empatia, immaginazione e cooperazione rispetto alla competizione.



Il 7 giugno sarà la volta di “Senza Traccia”, progetto del giovane autore sino-italiano Federico Yang Maoloni, ambientato nella Cina occupata durante l’invasione giapponese. Tra intrighi politici, tensioni sociali e segreti personali, il larp conduce i partecipanti all’interno di una galleria d’arte dove la scomparsa di un dipinto diventa il punto di partenza per un’indagine sulla memoria, sull’identità culturale e sulle contraddizioni della modernità.



Il 13 giugno Miranda Angeli presenta “I need a hero…?”, larp metanarrativo che riflette sui meccanismi della narrazione e sul rapporto tra personaggi e autore. Archetipi letterari intrappolati nei propri ruoli tentano di ribellarsi alla storia che li definisce, dando vita a un’esperienza ironica e surreale che mette in discussione il concetto stesso di destino narrativo.



Chiude la rassegna, il 14 giugno, “Fiabe dalla Fine” di Chiara Avellis, esperienza poetica e intimista ambientata in uno spazio sospeso tra memoria e oblio. Riuniti attorno a una fragile fonte di luce, i partecipanti intrecciano ricordi, racconti e frammenti di fiabe perdute, costruendo insieme una riflessione condivisa sul tempo, sull’identità e sulla perdita.



Ogni appuntamento sarà accompagnato da un laboratorio introduttivo dedicato agli strumenti narrativi del live action role playing e della scrittura immersiva, offrendo ai partecipanti la possibilità di approfondire le dinamiche creative e relazionali del linguaggio larp.



“Larp da camera 2026” si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e a chi si avvicina per la prima volta alle pratiche immersive contemporanee. Attraverso un formato accessibile e partecipativo, il progetto intende rafforzare il dialogo tra arte, territorio e cittadinanza, valorizzando il potenziale culturale del larp come linguaggio capace di coniugare esperienza estetica, relazione e riflessione sociale.



Programma:



6 giugno – Torrebruma Chamber Larp di Elena Bianco



7 giugno – Senza Traccia di Federico Yang Maoloni



13 giugno – I need a hero…? di Miranda Angeli



14 giugno – Fiabe dalla Fine di Chiara Avellis



Tutti gli eventi si svolgeranno presso Fortezza Est



Via Francesco Laparelli, 62 – Roma



Per informazioni:



www.eryados.com
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