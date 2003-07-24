Descrizione evento:

ROMA – Dal 7 al 21 giugno 2026 a Villa De Sanctis arriva Villaggio De Sanctis – Nuova Scena, la sezione del festival dedicata alla giovane creazione nel panorama del circo contemporaneo e delle arti performative Under 35, con la direzione artistica di Leonardo Varriale.



Ideato e prodotto da MeltingPot, il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.



La rassegna nasce come uno spazio dedicato alla nuova generazione di autori, interpreti e compagnie che stanno ridefinendo i linguaggi del circo contemporaneo attraverso l’incontro con teatro fisico, danza, musica dal vivo e arti visive. Un percorso che mette al centro la ricerca artistica e la sperimentazione, restituendo al circo una dimensione poetica e critica, capace di creare relazione con il pubblico e con lo spazio urbano.



Per tre domeniche consecutive, Villa De Sanctis si trasformerà in un palcoscenico diffuso tra viali e aree verdi, accogliendo spettacoli, performance e laboratori aperti alla cittadinanza. Il programma coinvolge giovani compagnie indipendenti, artisti emergenti e studenti di scuole di alta formazione professionale, proponendo lavori che attraversano giocoleria, acrobatica, teatro musicale e pratiche partecipative.



Ad aprire la rassegna, domenica 7 giugno, sarà MESS del Collettivo MESS – Scuola Romana di Circo, esito performativo dedicato alle nuove metodologie del circo contemporaneo. Seguirà 99 Grammi del Collettivo Cia Lupa, anteprima che indaga la giocoleria come linguaggio dell’instabilità e della fragilità del gesto, e Modus Operandi della Compagnia Zumo, studio performativo che intreccia acrobatica aerea e giocoleria in una riflessione sul lavoro contemporaneo e sulla meccanizzazione dei corpi.



Domenica 14 giugno il programma prosegue con Equilibrio di Fiamma Martinangeli, esperienza interattiva dedicata all’equilibrio circense, e con La storia vera di Pazzerotto di Anita Monaco, spettacolo di circo teatro che attraversa teatro musicale e dimensione onirica in una drammaturgia costruita per quadri simbolici.



La giornata conclusiva, domenica 21 giugno, si aprirà con Circus Playground a cura di Circo Svago, laboratorio esperienziale e percorso ludico-performativo rivolto a pubblici di tutte le età, seguito da Cerchi in testa di Grazia Palermo, performance che esplora le potenzialità espressive dell’hula hoop tra giocoleria tecnica, danza e arte performativa.



Tutti gli spettacoli e le attività sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, necessaria per garantire il rispetto delle capienze di sicurezza.



PROGRAMMA



Domenica 7 giugno 2026

Ore 17:00 – MESS | Collettivo MESS – Scuola Romana di Circo

Ore 18:00 – 99 Grammi (Anteprima) | Collettivo Cia Lupa

Ore 19:00 – Modus Operandi | Compagnia Zumo



Domenica 14 giugno 2026

Ore 17:00 – Equilibrio | Fiamma Martinangeli

Ore 18:00 – La storia vera di Pazzerotto | Anita Monaco



Domenica 21 giugno 2026

Ore 17:00 – Circus Playground | Circo Svago

Ore 18:00 – Cerchi in testa | Grazia Palermo



INFO

Luogo: Villa De Sanctis – ingresso consigliato Via di S. Marcellino 2-6

Date: 7, 14 e 21 giugno 2026

Ingresso gratuito con prenotazione: https://www.meltingpotroma.it/nuovascena

Contatti:

https://www.meltingpotroma.it/

info@meltingpotroma.it



Un progetto di MeltingPot,

Realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.