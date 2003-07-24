IL BIOPARCO AL TRAMONTO’: prolungamento orario straordinario fino alle 21.30, Roma RM, 19/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 19 2026
ago 01 2026

IL BIOPARCO AL TRAMONTO’: prolungamento orario straordinario fino alle 21.30

Il venerdì e sabato dal 19 giugno al 1° agosto 2026

Letture: ... - Intrattenimento a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Piazzale del Giardino Zoologico 1
data: da venerdì 19 giugno 2026, alle 17:00
a sabato 1 agosto 2026, alle 21:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
IL BIOPARCO AL TRAMONTO’: prolungamento orario straordinario fino alle 21.30
Descrizione evento: 
 Novità estiva per il Bioparco di Roma: ogni venerdì e sabato dal 19 giugno al 1° agosto il Parco rimarrà aperto eccezionalmente fino alle 21.30 (ultimo ingresso 20.30).

Al tramonto, nei 17 ettari del Giardino zoologico della Capitale, incastonati nella cornice unica di Villa Borghese, si potranno osservare gli animali sotto un’altra luce; si terranno i talk a cura dei guardiani che saranno a disposizione per raccontarne caratteristiche, abitudini e curiosità.

All’interno dell’Oasi del Lago ci sarà la possibilità di fare un aperitivo selvaggio; anche gli altri punti ristoro dislocati nel parco sanno aperti e all’uscita sarà possibile intrattenersi al Caffè del Parco. 

Ogni sabato sarà organizzato un evento tematico diverso dedicato alle famiglie in visita e sarà attivo il servizio truccabimbi.

 

Le attività sono comprese nel costo del biglietto.

 

I biglietti per la tranche crepuscolo (a partire dalle ore 17.00) costano 15 Euro per gli adulti e 12 per i bambini e sono acquistabili esclusivamente presso le biglietterie.

 

 

Info su www.bioparco.it

Seguici su Facebook: Bioparco di Roma e Instagram: @bioparcoroma   

 

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco

 
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