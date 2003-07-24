11^ Sagra del vino moscato di Vallemarina, Monte San Biagio LT, 04/09/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

set 04 2026
set 06 2026

11^ Sagra del vino moscato di Vallemarina

Letture: ... - Sagre a Monte San Biagio - LT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazza Padre Biagio- Vallemarina
Vallemarina
data: da venerdì 4 settembre 2026, alle 18:00
a domenica 6 settembre 2026 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Comitato di zona Viva Vallemarina
Referente: Catado Popolla
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3933366544
11^ Sagra del vino moscato di Vallemarina
Descrizione evento: 
11^ Sagra del Vino Moscato di Vallemarina a Monte San Biagio LT. Evento storico dove ci saranno tre serate con gruppi musicali e si potrà ballare in piazza. Durante tutto levento dei tre giorni verranno distribuiti gratuitamente assaggi di uva e vino moscato nonchè delle ciambelline al vino moscato artigianali.

sarà allestito a cura del comitato organizzatore uno stan enogastronomico dove si potranno degustare i prodotti tipici della zona (capra, salsiccia tipica di Monte San Biagio ecc)

La domenica pomeriggio vi sarà la tradizionale sfilata di carri allegorici a Tema 

Uva e Vino dalla produzione alla vinificazione e degustazione. Durante tutta la sfilata i carri distribuiranno a tutti assaggi di uva e vino moscato. 

sarà una festa all'insegna del divertimento e del ritorno alle tradizioni locali.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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