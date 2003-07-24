Descrizione evento:

11^ Sagra del Vino Moscato di Vallemarina a Monte San Biagio LT. Evento storico dove ci saranno tre serate con gruppi musicali e si potrà ballare in piazza. Durante tutto levento dei tre giorni verranno distribuiti gratuitamente assaggi di uva e vino moscato nonchè delle ciambelline al vino moscato artigianali.

sarà allestito a cura del comitato organizzatore uno stan enogastronomico dove si potranno degustare i prodotti tipici della zona (capra, salsiccia tipica di Monte San Biagio ecc)

La domenica pomeriggio vi sarà la tradizionale sfilata di carri allegorici a Tema

Uva e Vino dalla produzione alla vinificazione e degustazione. Durante tutta la sfilata i carri distribuiranno a tutti assaggi di uva e vino moscato.

sarà una festa all'insegna del divertimento e del ritorno alle tradizioni locali.