Letture: ... - Sagre a Monte San Biagio - LT
|dove:
|Piazza Padre Biagio- Vallemarina
Vallemarina
|data:
|da venerdì 4 settembre 2026, alle 18:00
a domenica 6 settembre 2026 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Comitato di zona Viva Vallemarina
|Referente:
|Catado Popolla
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3933366544
11^ Sagra del Vino Moscato di Vallemarina a Monte San Biagio LT. Evento storico dove ci saranno tre serate con gruppi musicali e si potrà ballare in piazza. Durante tutto levento dei tre giorni verranno distribuiti gratuitamente assaggi di uva e vino moscato nonchè delle ciambelline al vino moscato artigianali.
sarà allestito a cura del comitato organizzatore uno stan enogastronomico dove si potranno degustare i prodotti tipici della zona (capra, salsiccia tipica di Monte San Biagio ecc)
La domenica pomeriggio vi sarà la tradizionale sfilata di carri allegorici a Tema
Uva e Vino dalla produzione alla vinificazione e degustazione. Durante tutta la sfilata i carri distribuiranno a tutti assaggi di uva e vino moscato.
sarà una festa all'insegna del divertimento e del ritorno alle tradizioni locali.