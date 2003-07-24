Letture: ... - Corsi a Roma - RM
|dove:
|Via Vitellia, 102, 00152 Roma RM
Monte Mario
|data:
|da martedì 2 giugno 2026, alle 19:00
a domenica 13 settembre 2026, alle 20:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|VIVI
|Referente:
|VIVI - Villa Pamphili
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|065827540
Il consueto appuntamento nel parco di Villa Pamphili, che quest’anno si rinnova per la XIII edizione, da martedì 2 giugno a domenica 13 settembre 2026, dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Ogni mercoledì dalle 19.00 alle 20.00, torna anche il Tai Chi, antica disciplina cinese basata su movimenti lenti e fluidi che favoriscono equilibrio e benessere generale.
“VIVI - Il Saluto al Sole” è un’iniziativa nata nel 2013 grazie a VIVI, Società Benefit e azienda B Corp, ed è l’espressione concreta dell’impegno benefit del marchio per un impatto positivo sulla comunità locale. Negli anni, questo appuntamento si è affermato come uno degli eventi estivi più attesi del panorama romano.