VIVI - Il Saluto al Sole, Roma RM, 02/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

giu 02 2026
set 13 2026

VIVI - Il Saluto al Sole

Letture: ... - Corsi a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Via Vitellia, 102, 00152 Roma RM
Monte Mario
data: da martedì 2 giugno 2026, alle 19:00
a domenica 13 settembre 2026, alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: VIVI
Referente: VIVI - Villa Pamphili
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065827540
Descrizione evento: 
Il consueto appuntamento nel parco di Villa Pamphili, che quest’anno si rinnova per la XIII edizione, da martedì 2 giugno a domenica 13 settembre 2026, dalle ore 19.00 alle ore 20.00.



Ogni mercoledì dalle 19.00 alle 20.00, torna anche il Tai Chi, antica disciplina cinese basata su movimenti lenti e fluidi che favoriscono equilibrio e benessere generale.

 

“VIVI - Il Saluto al Sole” è un’iniziativa nata nel 2013 grazie a VIVI, Società Benefit e azienda B Corp, ed è l’espressione concreta dell’impegno benefit del marchio per un impatto positivo sulla comunità locale. Negli anni, questo appuntamento si è affermato come uno degli eventi estivi più attesi del panorama romano.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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