Descrizione evento:

XXV ESTEMPORANEA DI PITTURA - PREMIO GIACOMO LISIA







Mercoledì 12 agosto appuntamento con la XXV Estemporanea di Pittura – Premio "Giacomo Lisia", una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno degli eventi artistici più attesi e sentiti.







Giunta alla sua 25ª edizione, l'Estemporanea rende omaggio al maestro Giacomo Lisia, artista e figura di riferimento che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità e continua a ispirare, con la sua arte e il suo esempio, generazioni di pittori.







Sarà una giornata all'insegna della creatività, della cultura e della condivisione, durante la quale artisti da diversi paesi trasformeranno il territorio in un grande laboratorio d'arte a cielo aperto, dando vita a opere che racconteranno emozioni, scorci e tradizioni.



È possibile scaricare il disciplinare sul sito del comune di Paliano



http://www.comune.paliano.fr.it/home/news-eventi/news/Anno-2026/LUGLIO/10_07_ESTEMPORANEA.html