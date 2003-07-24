XXV ESTEMPORANEA DI PITTURA PREMIO GIACOMO LISIA, Paliano FR, 12/08/2026 - Lazio in Festa
 

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ago 12 2026

XXV ESTEMPORANEA DI PITTURA PREMIO GIACOMO LISIA

Letture: ... - Mostre a Paliano - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: PALIANO
data: mercoledì 12 agosto 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
XXV ESTEMPORANEA DI PITTURA PREMIO GIACOMO LISIA
Descrizione evento: 
XXV ESTEMPORANEA DI PITTURA - PREMIO GIACOMO LISIA







Mercoledì 12 agosto appuntamento con la XXV Estemporanea di Pittura – Premio "Giacomo Lisia", una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno degli eventi artistici più attesi e sentiti.







Giunta alla sua 25ª edizione, l'Estemporanea rende omaggio al maestro Giacomo Lisia, artista e figura di riferimento che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità e continua a ispirare, con la sua arte e il suo esempio, generazioni di pittori.







Sarà una giornata all'insegna della creatività, della cultura e della condivisione, durante la quale artisti da diversi paesi trasformeranno il territorio in un grande laboratorio d'arte a cielo aperto, dando vita a opere che racconteranno emozioni, scorci e tradizioni.



È possibile scaricare il disciplinare sul sito del comune di Paliano



http://www.comune.paliano.fr.it/home/news-eventi/news/Anno-2026/LUGLIO/10_07_ESTEMPORANEA.html
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