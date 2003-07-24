Descrizione evento:

Polenta fumante, un castello che domina il borgo e un paese che un tempo si chiamava… Canemorto. No, non è l’inizio di una leggenda medievale: è il motivo per cui il 22 e 23 agosto vale davvero la pena organizzare un fuoriporta a Orvinio, uno dei Borghi più Belli d’Italia, nel cuore dei Monti Lucretili.



La protagonista assoluta del weekend sarà la 43ª Sagra della Polenta, l’appuntamento che da oltre quarant’anni richiama appassionati della cucina tradizionale e visitatori alla ricerca dei sapori più autentici della Sabina. Qui la polenta non è soltanto un piatto: è un rito collettivo, un’occasione per ritrovarsi in piazza, mangiare insieme e vivere l’atmosfera genuina di un borgo dove il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso.



Lo stand gastronomico aprirà entrambe le giornate alle 19.00, pronto a servire fumanti porzioni di polenta. E c’è anche un dettaglio che farà felici gli amanti delle sagre: nel prezzo è compreso il tradizionale “scifetto” di legno, un ricordo della manifestazione da portare a casa.



Ma la festa comincia molto prima. Sabato e domenica, dalle 16.00, i bambini potranno partecipare al laboratorio “La Polenta” e divertirsi nell’area gonfiabili aperta dalle 17.00. Alle 18.00 spazio ai vini del territorio: sabato con la Cantina Formiconi, domenica con Il Ratto delle Sabine, perfetti per accompagnare i sapori della tradizione.



La sera la musica cambia volto. Sabato il palco sarà animato da “Ritorno al Futuro – Oltre il tempo, dentro la musica”, seguito da uno Schiuma Party che prenderà il via a mezzanotte. Domenica, invece, saranno protagonisti gli Stornellatori Romani, con il loro repertorio di canzoni popolari e romanesche che trasformeranno la piazza in una grande festa.



Per tutta la durata della manifestazione sarà presente anche Sluggy, il palloncinista che realizzerà coloratissime creazioni per i più piccoli.



La sagra diventa anche un’occasione per conoscere il borgo. Dal 21 al 23 agosto, nella sconsacrata Chiesa di San Giacomo sarà allestita la mostra di pittura di Franca Bonaiuti, mentre passeggiando tra i vicoli si scopre un paese ricco di storia e curiosità.



Pochi sanno, infatti, che Orvinio fino al 1860 si chiamava Canemorto. Un nome curioso che, secondo la tradizione più diffusa, ricordava una storica vittoria di Carlo Magno sui Saraceni. Fu poi recuperato l’antico nome romano di Orvinium, mentre nello stemma comunale è rimasto il cane rampante a testimonianza delle origini del paese.



Dominato dal suggestivo Castello Malvezzi-Campeggi, che dall’anno Mille sorveglia il borgo con il suo mastio cilindrico e le mura merlate, Orvinio conserva anche autentici gioielli artistici come la Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, interamente decorata dal pittore seicentesco Vincenzo Manenti, che in una delle sue opere nascose perfino un sorprendente autoritratto.



Chi ama le leggende può invece raggiungere il Santuario della Madonna di Vallebona, nato, secondo la tradizione, nel luogo in cui un’immagine della Vergine avrebbe sanguinato dopo essere stata colpita accidentalmente da un pastore. Ogni tentativo di trasferire l’affresco in paese sarebbe stato vano: l’immagine tornava sempre nel punto del ritrovamento, convincendo gli abitanti a costruire proprio lì il santuario.



E per chi ama la natura, Orvinio rappresenta anche la porta d’accesso al Parco Naturale dei Monti Lucretili, tra boschi, panorami e sentieri che rendono il weekend perfetto anche per una passeggiata prima di sedersi a tavola.



Perché, in fondo, le sagre sono proprio questo: un buon piatto, un borgo da scoprire e una storia da raccontare.







Curiosità finale: nei dintorni di Orvinio, nell’estate del 1872, furono ritrovati alcuni rari frammenti di meteorite. Insomma, da queste parti non sono cadute soltanto… montagne di polenta!



Info:



Data – 22/23 agosto



Località: Orvinio (RI)



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