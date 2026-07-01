Descrizione evento:

A Frascati al Festival delle Ville Tuscolane, organizzato in collaborazione con I Concerti del Parco a Villa Torlonia sabato 18 luglio, si presenta Sakamoto & Me, un concerto per far rivivere il genio di Ryuichi Sakamoto compositore che ha unito musica elettronica, cinema e composizione classica, diventando una figura chiave della musica contemporanea.



Danilo Rea, maestro dell’improvvisazione fa diventare il pianoforte voce e anima che intreccia le texture sonore di Martux_M, pioniere dell’elettronica italiana, mentre le visioni oniriche di Mauro Cosenza, videoartista argentino, dipingono paesaggi interiori.



Un omaggio vibrante alle colonne sonore immortali del grande compositore giapponese, arricchito da composizioni originali. Unire il pianoforte all’elettronica per creare un linguaggio musicale assoluto accomuna la ricerca di Danilo Rea e Ryuichi Sakamoto. Entrambi hanno esplorato, studiato e suonato molti stili e generi musicali, unendoli tra loro oltre le comuni regole, oltre le “note permesse” che appartengono ad un sentire profondo, scavando e creando una “essenza” che giunge intatta fino all’ascoltatore, immergendolo in una dimensione puramente emozionale, che parla all’Io di ognuno, trasformandosi in colonna sonora di tanti singoli vissuti.



La musica di Sakamoto, artista poliedrico e senza confini, capace di fondere l’eleganza di Puccini e Debussy con la profondità della cultura musicale giapponese e con l’elettronica, rinasce in questo progetto, tra memoria e invenzione, in una nuova tessitura di suoni, emozioni e visioni.



L’improvvisazione è una cifra che caratterizza profondamente Rea in ogni suo progetto, musicista attivo nella scena jazz italiana e mondiale fin dal suo debutto nel 1975. Come pianista, indiscusso maestro della creazione estemporanea, ha collaborato con i più importanti cantautori italiani: da Mina a Gino Paoli. Ha suonato con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Rino Gaetano, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi. Nel corso della sua carriera ha suonato con grandi nomi del jazz come Chet Baker, Lee Konitz, Art Farmer, Daniel Humair, John Scofield, Joe Lovano, Aldo Romano, Phil Woods, Curtis Fuller e Kenny Wheeler.



Martux_M, è una delle figure più innovative della musica elettronica contemporanea, riconosciuto a livello internazionale per la sua ricerca sonora e multimediale, a partire dagli anni '90. Ha collaborato con Giorgio Battistelli, Jon Hassel, Markus Stockhausen, Ramin Bahrami, Nils Petter Molvaer ed nel 2004 è stato invitato alla Biennale di Venezia Musica nel 2004.



Danilo Rea e Martux_M hanno collaborato in diversi live e progetti come Reminiscence (2008), Silence (2011), Sinfonia Gustav Mahler (2014), Genesis Revisited (2024).



www.danilorea.com



Villa Torlonia

Sabato 18 luglio 2026, ore 21.00

Biglietti a questo link