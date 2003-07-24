Parti in vacanza con i tuoi animali? Al Magicland il Pet Camper Tour, con Polizia, Carabinieri, Anas, Valmontone RM, 04/07/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 04 2026
lug 05 2026

Parti in vacanza con i tuoi animali? Al Magicland il Pet Camper Tour, con Polizia, Carabinieri, Anas

Letture: ... - Intrattenimento a Valmontone - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: RAIMBOW MAGICLAND
data: da sabato 4 luglio 2026, alle 00:00
a domenica 5 luglio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Non definito
Referente: FEDERICA RINAUDO
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Parti in vacanza con i tuoi animali? Al Magicland il Pet Camper Tour, con Polizia, Carabinieri, Anas
Descrizione evento: 

	Parti in vacanza con i tuoi animali? Al Magicland il Pet Camper Tour, con Polizia, Carabinieri, Anas. Esperti, ospiti e giochi a prova di zampa



	 



	Il 4 e 5 luglio a Valmontone (RM) esperti, forze dell'ordine e star a quattro zampe insieme per l’ultima tappa della campagna itinerante contro l’abbandono, per l’adozione responsabile e la sicurezza stradale. 



	 



	È tempo di vacanze e molti si preparano a partire con i propri animali. La sicurezza in viaggio e la tutela dei nostri amici a 4 zampe diventano una priorità.



	Cosa fare per non stressarli o proteggerli dai colpi di calore estivi?



	Le risposte a questi e tanti altri quesiti arrivano durante l’ultima tappa del Pet Camper Tour, la campagna itinerante contro l’abbandono, per l’adozione responsabile e, appunto, la sicurezza stradale, che il 4 e 5 luglio trasformerà il Parco divertimenti MagicLand di Valmontone in un vero e proprio villaggio educativo e ludico, nel quale condividere esperienze per la chiusura della sesta edizione della manifestazione, che è partita da Assisi nell’anno di San Francesco.



	Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e promossa dall’Associazione Pet Carpet, l'iniziativa vanta il patrocinio di Anas (Gruppo FS), Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), e la preziosa collaborazione di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.



	A catturare l'attenzione di grandi e piccini saranno alcuni ambasciatori green pronti a mostrare l'importanza dell'empatia e del rispetto per la natura:



	Ares, il cane della Polizia di Stato, testimonial della Questura di Roma e in pensione da un mese, che sarà presente insieme alla sua conduttrice, l’agente Claudia Zilio; Kira, il dolcissimo pastore tedesco dell'Associazione Animali in Famiglia, in prima linea per spiegare la corretta convivenza tra cani e umani, Carlotta la Paperotta, la celebre “influencer” piumata che ruberà i cuori di tutti i bambini, come ha rubato quello di Francesca Panci che le ha salvato la vita.



	Non mancheranno i momenti di intrattenimento con i giochi del Pet Carpet, i gadget e gli snack offerti dai leader del settore pet e green, Pet Store Conad, Vitakraft, Verdemax, le incursioni teatrali di “Super Fra” (ispirato a San Francesco d’Assisi e interpretato dalla Compagnia della Farsa con Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere), il team di videomaker MM Digital Solution con Marco Marinaro, e gli educatori cinofili guidati da Fabrizio Innocenzi.



	Sarà inoltre divulgata la nuova campagna estiva di Anas contro l'abbandono: “Non abbandonare una parte di te”.



	Info utili: sabato 4 e domenica 5 Luglio 2026, Parco divertimenti MagicLand, Valmontone (RM) www.petcarpetfestival.it



	 

   
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