Fiera 4 Strade, Supino FR, 12/09/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

set 12 2026

Fiera 4 Strade

Letture: ... - Fiere a Supino - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Loc 4 strade
Via La Mola
data: sabato 12 settembre 2026, dalle 08:00 alle 14:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Comune di Supino
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Fiera 4 Strade
Descrizione evento: 
Supino si anima con la Fiera delle 4 Strade



Sapori, tradizioni, musica e artigianato: sabato 12 settembre Supino torna a festeggiare con la Fiera delle 4 Strade, dalle 8:00 alle 14:00.



Una mattinata tra prodotti tipici, bancarelle e tradizioni popolari. Alle 9, alla Fontana Privito, la Santa Messa; alle 10.30, in Via La Mola, la suggestiva Benedizione dei Trattori. Alle 12 spazio alla musica e al folklore con il gruppo “Noi Simo Du Supino”.



E per gli amanti della buona tavola, presso Bar La Grande Quercia, pranzo e cena con i sapori della tradizione: bucatini, pecora al sugo e panini.



Un appuntamento da non perdere per vivere Supino tra memoria, convivialità e genuina tradizione ciociara.
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