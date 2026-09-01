Descrizione evento:

Supino si anima con la Fiera delle 4 Strade



Sapori, tradizioni, musica e artigianato: sabato 12 settembre Supino torna a festeggiare con la Fiera delle 4 Strade, dalle 8:00 alle 14:00.



Una mattinata tra prodotti tipici, bancarelle e tradizioni popolari. Alle 9, alla Fontana Privito, la Santa Messa; alle 10.30, in Via La Mola, la suggestiva Benedizione dei Trattori. Alle 12 spazio alla musica e al folklore con il gruppo “Noi Simo Du Supino”.



E per gli amanti della buona tavola, presso Bar La Grande Quercia, pranzo e cena con i sapori della tradizione: bucatini, pecora al sugo e panini.



Un appuntamento da non perdere per vivere Supino tra memoria, convivialità e genuina tradizione ciociara.