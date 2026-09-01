Letture: ... - Fiere a Supino - FR
|dove:
|Loc 4 strade
Via La Mola
|data:
|sabato 12 settembre 2026, dalle 08:00 alle 14:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Comune di Supino
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Supino si anima con la Fiera delle 4 Strade
Sapori, tradizioni, musica e artigianato: sabato 12 settembre Supino torna a festeggiare con la Fiera delle 4 Strade, dalle 8:00 alle 14:00.
Una mattinata tra prodotti tipici, bancarelle e tradizioni popolari. Alle 9, alla Fontana Privito, la Santa Messa; alle 10.30, in Via La Mola, la suggestiva Benedizione dei Trattori. Alle 12 spazio alla musica e al folklore con il gruppo “Noi Simo Du Supino”.
E per gli amanti della buona tavola, presso Bar La Grande Quercia, pranzo e cena con i sapori della tradizione: bucatini, pecora al sugo e panini.
Un appuntamento da non perdere per vivere Supino tra memoria, convivialità e genuina tradizione ciociara.