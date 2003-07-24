Descrizione evento:

Con l’arrivo della nuova stagione, SHEIN porta a Roma un nuovo spazio dedicato alla collezione Fall/Winter 2026, trasformando la moda in un’esperienza coinvolgente fatta di stile, intrattenimento e creatività.



Dal 17 al 20 settembre, lo spazio di Via del Babuino 188 aprirà le porte al pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino le novità della stagione e immergersi nelle diverse anime della collezione.



A dare il via all’esperienza, il 16 settembre, sarà un esclusivo media party dedicato a giornalisti, creator e talent che potranno vivere in anteprima lo spazio e scoprire i tre trend protagonisti della nuova stagione: Girl Boss, Folk Revival e Retromix.



A guidare l’esperienza è Soul Funk, un concept ispirato al glamour della disco e alla televisione degli anni ’70, tra luci, colori decisi e l’energia delle dance floor dell’epoca. Un immaginario rétro reinterpretato in chiave contemporanea, che trasforma lo spazio in un vero e proprio set dove moda e intrattenimento si incontrano.



L’esperienza prende forma all’interno di uno spazio dal carattere ricercato e avvolgente, dove palette profonde, texture materiche e dettagli nostalgici contribuiscono a restituire l’atmosfera della stagione. Toni burgundy e prugna si incontrano con marroni intensi, verdi oliva, terracotta e nuance naturali, creando un ambiente immersivo che accompagna il pubblico alla scoperta delle diverse tendenze.



Tre trend, tre attitudini, infinite possibilità: è questa la direzione della nuova proposta Fall/Winter di SHEIN, che invita a considerare la moda non come un insieme di regole, ma come uno spazio in cui sperimentare e costruire la propria identità. Una visione che si inserisce nel più ampio concept “SHEIN Goes with Everything”, celebrando il ruolo della moda nei diversi momenti della vita e la sua capacità di adattarsi a stili, occasioni e personalità differenti.



Girl Boss interpreta una femminilità decisa e contemporanea, dove silhouette strutturate, gonne midi, pantaloni a gamba ampia e accessori rétro costruiscono look sofisticati e sicuri.



Con Folk Revival, la moda si fa più calda e materica, attraverso effetto shearling, texture morbide, tonalità naturali e dettagli decorativi che reinterpretano le ispirazioni folk in chiave contemporanea.



A completare la selezione è Retromix, che rivisita codici e ispirazioni del passato attraverso silhouette contemporanee e styling dal carattere distintivo: giacche cropped, dettagli militari, bermuda e accessori dal sapore nostalgico diventano protagonisti di look originali e riconoscibili.



L’inaugurazione di questo spazio rappresenta così il primo momento per entrare nel mondo SHEIN Fall/Winter 2026 e scoprire da vicino le nuove proposte della stagione, lasciandosi ispirare dalle tendenze e reinterpretandole secondo il proprio stile.



Per immergersi ulteriormente e scoprire la selezione completa Fall/Winter 2026, cerca “Tendenze” su SHEIN.com o sull’app ufficiale e lasciati ispirare dai nuovi look della stagione.



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