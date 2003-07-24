Descrizione evento:

La celebre espressione "La vie en rose" evoca da sempre un’immersione totale nell’ottimismo, una lente d'ingrandimento romantica sulla bellezza del mondo. Tuttavia, guardare la vita "in rosa" non significa negarne la complessità, bensì scegliere consapevolmente di abbracciarla. La mostra "La vie en rose – spine comprese" intende esplorare esattamente questo paradosso esistenziale: la celebrazione della gioia di vivere e della leggerezza, indissolubilmente legate alle asperità e alle sfide che rendono l'esistenza autentica.

Si costruisce così come un diario visivo della condizione umana, e al tempo stesso una sorta di resistenza poetica al disorientamento di questo particolare momento storico. In un'epoca di costanti tensioni, "La vie en rose – spine comprese" si propone come manifesto di resilienza e positività. L’arte è il mezzo per ricomporre i frammenti della realtà, trasformando la ferita (la spina) in un punto di fioritura.



Il percorso è tracciato esclusivamente da artiste donne. L'intento della collettiva, tuttavia, si smarca intenzionalmente dalla celebrazione didascalica della femminilità o delle sue retoriche tradizionali. L'obiettivo è offrire una visione alternativa, originale e rigorosamente non stereotipata dei grandi temi dell'esistenza: l'amore, la gioia di vivere, la leggerezza e le sfide quotidiane.

Il rosa, storicamente abusato come etichetta di genere sia come colore che come fiore, viene qui destrutturato e restituito alla sua valenza universale. Le artiste in mostra non parlano delle donne, ma parlano al mondo attraverso un filtro interpretativo che fa della sensibilità uno strumento di indagine lucido e tagliente.

Lo sguardo femminile si fa qui portatore di una visione inclusiva e profonda, capace di ricomporre i frammenti del quotidiano e di trasformare i nodi irrisolti e le barriere in elementi vitali di complessità e significato.



Artisti partecipanti

Lilli Carollo, Antonella Catini, Letizia Cavallo, Stefania Chiucchiù, Francesca Coccurello, Anna De Angelis, Hafiza, Claudia Lima, Michelina Linsalata, Luisa Mazzullo, Paola Pavone.