𝗚𝗔𝗠𝗘𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧
Vi aspetta SABATO DOMENICA 13/14 SETTEMBRE 2025 h 10.-19
Ingresso 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮
🎉🎮 𝟵𝟬 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 da tutta Italia 🇮🇹, migliaia di appassionati per comprare, scambiare, trovare il pezzo mancante della vostra collezione, divertirsi insieme 🕹️🧩
RETROGAME 🕹️ - BOARDGAME 🎲 - ACTION FIGURES 🦸♂️ - VIDEOGIOCHI 🎮 - FUNKO POP 🌟 - MANGA 📚 - FUMETTI 🖼️ -ART CUSTOM- CARTE POKEMON 🎴 - CARTE MAGIC 🔮 - GADGETS 🎁
Tante 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮' 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 durante i due giorni di esposizione 🚀
TORNEO STREET FIGHTER 🤼♀️ - MOSTRA PIXEL ART 👾 - SPETTACOLI DI MAGIA 🎩 - GAME ZONE 🕹️ - SCAMBIO CARD ZONE 🎴- PRESENTAZIONE TORA EDIZIONE 🗯️MEGA NERD PODCAST 🤓🎙️
𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗯𝗮𝗿/𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗼 con streed food 🍔🍕 e leccornie curate da Fucina Alessandrina 🍩🍹
📅 𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼
𝗚𝗔𝗠𝗘𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘
Parcheggia la macchina al primo secondo o terzo piano del parcheggio multipiano 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢 e raggiungi i vari spazi a piedi seguendo le indicazioni
13 SETTEMBRE
▸𝟭𝟬:𝟬𝟬 Apertura porte Game Vintage Market 90 Espositori 🚪
▸ Postazioni RETROGAME 🕹️
▸ Street food 🍔🍜
▸ Spettacolo di Magia 🧙 Scuola Franco Riccardi
▸ Mostra Pixel art 👾
▸ Presentazione Tora edizioni 🗯️
▸ Mega nerd Podcast ▸ Zona scambio card
14 SETTEMBRE
▸𝟭𝟬:𝟬𝟬 Apertura porte Game Vintage Market 90 Espositori 🚪
▸ Postazioni RETROGAME 🕹️ ▸ TORNEO STREET FIGHTER 🤼♀️ (10:00 11:00 ISCRIZIONE GRATUITA) 11:00 inizio torneo
▸ Pranzo con street food
▸ Spettacolo di Magia 🧙 Scuola Franco riccardi
▸ Mostra pixel art 👾
▸ Presentazione Tora edizioni 🗯️
▸ Mega nerd Podcast ▸ Zona scambio card
𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧
Fusolab - Viale della Bella Villa 94 📍
Parcheggio multipiano gratuito 1000 posti 🚗🅿️
200m da Fermata Metro C Alessandrino 🚇
Uscita GRA 18 Casilina verso centro 🛣️🚦