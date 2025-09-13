Game vintage market, Roma RM, 13/09/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

set 13 2025

Game vintage market

Fiera retrogames

Letture: ... - Fiere a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Fusolab
Alessandrino
data: sabato 13 settembre 2025, dalle 10:00 alle 19:00 del giorno seguente.
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧  



Vi aspetta SABATO DOMENICA 13/14 SETTEMBRE 2025 h 10.-19 



Ingresso 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮



 



🎉🎮 𝟵𝟬 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 da tutta Italia 🇮🇹, migliaia di appassionati per comprare, scambiare, trovare il pezzo mancante della vostra collezione, divertirsi insieme 🕹️🧩



 



RETROGAME 🕹️ - BOARDGAME 🎲 - ACTION FIGURES 🦸‍♂️ - VIDEOGIOCHI 🎮 - FUNKO POP 🌟 - MANGA 📚 - FUMETTI 🖼️ -ART CUSTOM- CARTE POKEMON 🎴 - CARTE MAGIC 🔮 - GADGETS 🎁



 



Tante 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮' 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 durante i due giorni di esposizione 🚀 



TORNEO STREET FIGHTER 🤼‍♀️ - MOSTRA PIXEL ART 👾 - SPETTACOLI DI MAGIA 🎩 - GAME ZONE 🕹️ -  SCAMBIO CARD ZONE 🎴-  PRESENTAZIONE TORA EDIZIONE 🗯️MEGA NERD PODCAST 🤓🎙️                                   



                                                       



 



𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗯𝗮𝗿/𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗼 con  streed food 🍔🍕 e leccornie curate da Fucina Alessandrina 🍩🍹



 



 



📅 𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼



 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘



Parcheggia la macchina al primo secondo o terzo piano del parcheggio multipiano 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢 e raggiungi i vari spazi a piedi seguendo le indicazioni



 



13 SETTEMBRE



 



▸𝟭𝟬:𝟬𝟬 Apertura porte Game Vintage Market 90 Espositori 🚪 



▸ Postazioni RETROGAME 🕹️ 



▸ Street food 🍔🍜 



▸ Spettacolo di Magia 🧙 Scuola Franco Riccardi                                     



▸ Mostra  Pixel art 👾 



▸ Presentazione Tora edizioni 🗯️  



▸ Mega nerd Podcast                                         ▸ Zona scambio card



                                                                            14 SETTEMBRE 



 



▸𝟭𝟬:𝟬𝟬 Apertura porte Game Vintage Market 90 Espositori 🚪 



▸ Postazioni RETROGAME 🕹️                                             ▸ TORNEO STREET FIGHTER 🤼‍♀️ (10:00 11:00 ISCRIZIONE GRATUITA) 11:00 inizio torneo



▸ Pranzo con street food 



▸ Spettacolo di Magia 🧙 Scuola Franco riccardi 



▸ Mostra pixel art  👾 



▸ Presentazione Tora edizioni 🗯️  



▸ Mega nerd Podcast                                         ▸ Zona scambio card



                                        



 



𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧



Fusolab - Viale della Bella Villa 94 📍



Parcheggio multipiano gratuito 1000 posti 🚗🅿️



200m da Fermata Metro C Alessandrino 🚇



Uscita GRA 18 Casilina verso centro 🛣️🚦
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Aperitivo con delitto "telefona...
Aperitivo con delitto "stanza 57"
Roma c'è! visite guidate (anche...
Il mare e l'infinito
Grande festa per i 20 anni di...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio