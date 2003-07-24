Grande festa per i 20 anni di Zoomarine., Roma RM, 07/09/2025 - Lazio in Festa
 

set 07 2025

Grande festa per i 20 anni di Zoomarine.

ul palco nuovo show di Carolina, la star dei bambini.Tante divertenti sorprese, regali al pubblico e una maxi torta per un compleanno speciale.

Intrattenimento a Roma - RM

dove: zoomarine
data: domenica 7 settembre 2025, dalle 00:00 alle 00:00
Grande festa per i 20 anni di Zoomarine.
Descrizione evento: 
Sul palco il nuovo show di Carolina, la star dei bambini.



Tante divertenti sorprese, regali al pubblico e una maxi torta per un compleanno speciale. 



Un compleanno speciale che vedrà sul palco Carolina, la star dei bambini, felice di invitare il pubblico ad intonare il celebre ritornello augurale per i 20 anni di Zoomarine.



Il parco festeggia il 7 settembre 2025 un traguardo fatto di emozioni, divertimento, successi, storie e momenti preziosi condivisi con i bambini, i teenager, e tutte le famiglie che hanno scelto, e scelgono, di vivere fantastiche esperienze.



Non sarà soltanto lo spettacolo della beniamina dei piccoli, che al termine del live show potranno scattare foto ricordo con lei, a rendere indimenticabile la giornata dei visitatori.



Prima di tutto, eccezionalmente, l'apertura sarà estesa dalle 10 alle 20.30 e poi a celebrare la ricorrenza saranno presenti tanti super invitati, come le simpaticissime mascotte Algida tra cui Cucciolone Algida, Cremino Algida, Fior di Fragola e tutte le altre, che vi aspettano per regalarvi momenti divertenti, giochi e scattare insieme delle foto ricordo.



Ci saranno anche tanti gadget per tutti distribuiti dai main partner e inoltre una dimostrazione speciale dei delfini e lo spegnimento delle candeline della maxi torta offerta agli ospiti presso il ristorante Taverna La Famiglia.



Oltre alle attrazioni , le piscine, i tour alla scoperta del mondo animale, la giornata si concluderà con una grande festa presso la piazza Zoorassico, dove insieme alla band musicale Ghost, Zoomarine rende omaggio sia agli abbonati, offrendo loro un aperitivo, che ai dipendenti che da sempre hanno contribuito con dedizione e professionalità alla crescita aziendale durante questi due decenni.



 

   
