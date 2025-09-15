Il mare e l'infinito, Roma RM, 15/09/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

set 15 2025
set 29 2025

Il mare e l'infinito

MOSTRA D'ARTE COLLETTIVA

Mostre a Roma - RM

dove: Via Gallese 8 Roma
Roma
data: da lunedì 15 settembre 2025, alle 18:00
a lunedì 29 settembre 2025, alle 00:00
Organizzazione: Studio Cico
Referente: Galleria Studio CiCo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3398468414
Il mare e l'infinito
Descrizione evento: 
IL MARE E L’INFINITO

Mostra collettiva d’arte contemporanea

Roma, 15 – 29 settembre 2025

Galleria d’Arte Studio CiCo – Via Gallese 8



La Galleria d’Arte StudioCiCo è lieta di presentare la mostra collettiva “Il Mare e l’Infinito”, in programma dal 15 al 29 settembre 2025 presso la sede di Via Gallese 8 a Roma. L’inaugurazione si terrà lunedì 15 settembre alle ore 18.00.



La rassegna, curata dal critico d’arte Piero Zanetov, dalla pittrice e curatrice Cinzia Cotellessa (artista e direttore artistico della Galleria) e dalla dott.ssa Melissa Fenti, nasce dall’incontro di due dimensioni simboliche e universali: il mare e l’infinito.



Il mare, con la sua vastità insondabile, è da sempre luogo di fascino e mistero, specchio delle emozioni umane, simbolo di libertà e di viaggio. L’infinito, orizzonte che sfugge e che si apre oltre ogni limite, rappresenta il sogno, l’immaginazione e la tensione verso l’oltre.



“E il naufragar m’è dolce in questo mare” scrive Giacomo Leopardi ne L’Infinito.  Il poeta lega così l’immensità dell’infinito al fluire marino, metafora di un abbandono che diventa contemplazione e dolce smarrimento. Il mare diventa anche per Herman Melville, autore di Moby Dick (1851), simbolo di ricerca e ossessione: “Considera il mare! È un’immagine dell’infinito.” E ancora, il pittore Vincent van Gogh in una lettera al fratello Theo (1888) scriveva: “Il cuore dell’uomo è molto simile al mare: ha le sue tempeste, le sue maree e nella sua profondità ha anche le sue perle.”



Trenta gli artisti in mostra: Alicandri, Avvisati, Bacci, Baldelli, Barca, Borrelli, Battista, Carniti, Casotto, Capuano, Ceribelli, Cotellessa, Corradini, Di Stefano, Frustaci, Giambitto, Granati, Hagenga, Imiklis, La Rocca, Monopoli, Pellacani, Pietrangeli, Quercia, Ricci Piccirilli, Riha, Sacchetti, Trani, Tufano, Turlinelli, Virgili, Zumbolo



Attraverso pittura, scultura, fotografia e installazioni multimediali, gli artisti coinvolti propongono un percorso immersivo e multisensoriale che invita a riflettere su questi temi. Ogni opera è approdo e partenza, dialogo tra visibile e invisibile, un frammento sospeso tra sogno e realtà.



A sottolineare il senso della mostra, la curatrice Cinzia Cotellessa dichiara: “Il mare e l’infinito sono immagini che ci spingono a guardare oltre, a non fermarci davanti ai confini visibili. Questa mostra è un invito a navigare dentro noi stessi, a cercare nel profondo e a lasciarci sorprendere dall’imprevedibile vastità dell’arte.”



“Il Mare e l’Infinito” non è solo una mostra, ma un’esperienza di contemplazione e di scoperta, un invito a lasciarsi trasportare da forze più grandi, tanto misteriose quanto universali.



 





 



📍 Galleria d’Arte Studio CiCo

Via Gallese 8 | 10 | 12 – Roma

🕒 Orari: 12.00 – 19.00 (domenica solo su appuntamento)
