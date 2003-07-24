Descrizione evento:

Giovedì 11 settembre 2025, h 20.30

Caccia ai fantasmi di Roma.

Giovedì sotto le stelle con i vostri bambini.

Divertente "visita giocata per bambini" in compagnia del fantasma Enrichetto, bulletto perfetto!

Guida/operatore didattico: Susanna e Arianna

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/48DynDj



Venerdì 12 settembre 2025, h 20.30

I misteri della Roma occulta.

Passeggiata nei luoghi più affascinanti della Roma esoterica per decifrarne simboli, codici e segreti.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 disabili e loro accompagnatori; €11 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta per ragazzi dai 10 anni in su.

Per ulteriori info bit.ly/4ceyPdG



Sabato 13 settembre 2025, h 18.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4brDqcq



Sabato 13 settembre 2025, h 20.30

Trastevere segreta: Santa Maria in Cappella, la chiesa, l'ospedale ed i giardini della Pimpaccia.

Visita guidata con apertura straordinaria ed esclusiva (max 25 partecipanti).

Il complesso di Santa Maria in Cappella vide nel Medioevo Santa Francesca Romana fondare il primo ospedale dedicato alle partorienti e ai malati cronici di Roma. Nel 1600 i giardini del Monastero vennero occupati dai Bagni di Donna Olimpia Maidalchini, meglio nota come la "Pimpaccia". I bagni, un luogo votato al riposo e ai tuffi nelle acque dell'allora "biondo" Tevere.

**Il complesso è stato riaperto al pubblico dopo un attento e lungo restauro che ha portato alla trasformazione di parte del vecchio ospizio in un elegante albergo.

La visita sarà condotta da: Stefania De Majo, archeologa in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 disabili e loro accompagnatori; €11 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13); gratis (0-5).

+ Biglietto d'ingresso: €6 a persona. Nota bene: Il biglietto sarà anche valido per visitare (in autonomia ) l'Appartamento Privato di Palazzo Doria-Pamhilj in Via del Corso n. 305.

Prenotazioni: sms/waal 3478217442 oppure al 3383435907, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3OTKlS2



Domenica 14 settembre 2025, h 11.00

Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wzd2xe



Domenica 14 settembre 2025, h 16.00

Gli Scavi di Ostia Antica spiegati ai bambini.

Divertente visita guidata pensata per i bambini, con SCONTO per adulti.

Guida/operatore didattico: Valeria Scuderi

Costo: €10 bambini (4-13); €8 adulti + biglietto d'ingresso agli scavi; €5 adulti "singoli" che accompagnano almeno 2 bambini + biglietto d'ingresso agli scavi.

**I bambini devono essere sempre accompagnati per motivi di sicurezza da un adulto: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 4 bambini.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info: bit.ly/41eEHAg



Domenica 14 settembre 2025, h 20.30

Notti Imperiali.

Viaggio nell'apertura esclusiva dei Fori Imperiali.

Visita guidata con apertura straordinaria ed esclusiva (max 25 partecipanti) dell'area archeologica dei Fori Imperiali, con possibilità di usare la MIC Card.

La visita va prenotata e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907.

Non perdere l'opportunità di scoprire i Fori Imperiali di notte. Prenota ora la tua visita guidata serale e preparati a rimanere incantato dalla storia e dalla bellezza di Roma.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €11 disabili e loro accompagnatori, bambini e ragazzi da 6 a 17 anni.

+ Biglietti d'ingresso: 5€ residenti città Metropolitana Roma, 8€ non residenti, gratuito possessori Mic Card.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4nZTgl1





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.