Descrizione evento:

Sabato 20 settembre alle 19.30 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l'aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Stanza 57”.



Nella stanza 57 di una casa di riposo si è consumato un omicidio: la signora Puleggi è stata assassinata con un iniezione letale di farmaci. 5 indiziati si difenderanno e si accuseranno a vicenda tra gags e colpi di scena. Siete pronti a scovare il colpevole? E mi raccomando, non vi fate ingannare perché faranno di tutto per confondervi!



Tra una risata e l'altra le squadre dovranno trovare la soluzione al misfatto .



Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.

Durata spettacolo 2 ore

P. S. presenza felina in casa.

Numero massimo di partecipanti 30



Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.

Info e prenotazioni 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi






















