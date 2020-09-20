Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM
|dove:
|Teatro in Casa - Interno 13
via casilina, 431
|data:
|sabato 20 settembre 2025, dalle 19:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3383609134
Sabato 20 settembre alle 19.30 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l'aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Stanza 57”.
Nella stanza 57 di una casa di riposo si è consumato un omicidio: la signora Puleggi è stata assassinata con un iniezione letale di farmaci. 5 indiziati si difenderanno e si accuseranno a vicenda tra gags e colpi di scena. Siete pronti a scovare il colpevole? E mi raccomando, non vi fate ingannare perché faranno di tutto per confondervi!
Tra una risata e l'altra le squadre dovranno trovare la soluzione al misfatto .
Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.
Durata spettacolo 2 ore
P. S. presenza felina in casa.
Numero massimo di partecipanti 30
Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.
Info e prenotazioni 3383609134 petracheng@yahoo.it
Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi