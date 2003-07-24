Aperitivo con delitto "Telefona tra vent'anni", Roma RM, 27/09/2025 - Lazio in Festa
 

set 27 2025
set 28 2025

Aperitivo con delitto "Telefona tra vent'anni"

dove: Teatro in Casa - Interno 13
via casilina, 431
data: da sabato 27 settembre 2025, alle 18:00
a domenica 28 settembre 2025, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Romani Petra Cheng
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3383609134
Aperitivo con delitto
Descrizione evento: 
Sabato 27 settembre alle 19,30 e Domenica 28 settembre alle 18,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani  dal titolo "Telefona tra 20 anni".



Un gruppo di compagni di classe si ritrova dopo vent'anni in occasione della nomina a preside di uno di loro. È l'inizio della fine: accuse rancori amori... ma è sempre una festa! Il pubblico dovrà aiutare l'ispettore a smascherare il colpevole. Spettacolo interattivo e divertente…nonostante tutto. Buona indagine!



Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.

Durata spettacolo 2 ore

P. S. presenza felina in casa.

Numero massimo di partecipanti 30

Info 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi



Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.
