Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM
|dove:
|Teatro in Casa - Interno 13
via casilina, 431
|data:
|da sabato 27 settembre 2025, alle 18:00
a domenica 28 settembre 2025, alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Romani Petra Cheng
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3383609134
Sabato 27 settembre alle 19,30 e Domenica 28 settembre alle 18,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani dal titolo "Telefona tra 20 anni".
Un gruppo di compagni di classe si ritrova dopo vent'anni in occasione della nomina a preside di uno di loro. È l'inizio della fine: accuse rancori amori... ma è sempre una festa! Il pubblico dovrà aiutare l'ispettore a smascherare il colpevole. Spettacolo interattivo e divertente…nonostante tutto. Buona indagine!
Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.
Durata spettacolo 2 ore
P. S. presenza felina in casa.
Numero massimo di partecipanti 30
Info 3383609134 petracheng@yahoo.it
Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi
Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.