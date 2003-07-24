Descrizione evento:

Sabato 27 settembre alle 19,30 e Domenica 28 settembre alle 18,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani dal titolo "Telefona tra 20 anni".



Un gruppo di compagni di classe si ritrova dopo vent'anni in occasione della nomina a preside di uno di loro. È l'inizio della fine: accuse rancori amori... ma è sempre una festa! Il pubblico dovrà aiutare l'ispettore a smascherare il colpevole. Spettacolo interattivo e divertente…nonostante tutto. Buona indagine!



Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.

Durata spettacolo 2 ore

P. S. presenza felina in casa.

Numero massimo di partecipanti 30

Info 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi



Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.