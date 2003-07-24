Descrizione evento:

Domenica 14 settembre alle 18,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Donne di passaggio 2”.





Nell’androne di un palazzo della periferia romana è in corso una riunione di condominio, ma l’amministratore è in ritardo e durante la lunga attesa si avvicenderanno 5 donne mature, apparentemente sole, che coinvolgeranno il pubblico con i loro problemi quotidiani.



Colpo di scena: è stato consumato un delitto. Le 5 donne che il pubblico ha conosciuto sono le uniche che si sono spostate durante l’attesa e, di conseguenza, sono sospettate di omicidio.Il pubblico dovrà investigare e trovare la colpevole.

Forza e coraggio!!! E che vinca la squadra migliore!!



Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.

Durata spettacolo 2 ore

P. S. presenza felina in casa.

Numero massimo di partecipanti 30



Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.

Info e prenotazioni 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi