Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM
|dove:
|Teatro in Casa - Interno 13
Roma
|data:
|domenica 14 settembre 2025, dalle 18:00 alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3383609134
Domenica 14 settembre alle 18,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Donne di passaggio 2”.
Nell’androne di un palazzo della periferia romana è in corso una riunione di condominio, ma l’amministratore è in ritardo e durante la lunga attesa si avvicenderanno 5 donne mature, apparentemente sole, che coinvolgeranno il pubblico con i loro problemi quotidiani.
Colpo di scena: è stato consumato un delitto. Le 5 donne che il pubblico ha conosciuto sono le uniche che si sono spostate durante l’attesa e, di conseguenza, sono sospettate di omicidio.Il pubblico dovrà investigare e trovare la colpevole.
Forza e coraggio!!! E che vinca la squadra migliore!!
Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.
Durata spettacolo 2 ore
P. S. presenza felina in casa.
Numero massimo di partecipanti 30
Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.
Info e prenotazioni 3383609134 petracheng@yahoo.it
Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi