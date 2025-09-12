Presentazione Corsi, Roma RM, 12/09/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

set 12 2025

Presentazione Corsi

Corsi a Roma - RM

dove: Guidonia
data: venerdì 12 settembre 2025, dalle 15:00 alle 16:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Presentazione Corsi
Descrizione evento: 
 Laboratorio di Espressione Creativa "Il Gioco delle Emozioni", Teatro e Arte per esprimersi, per bambini dai 6 ai 10 anni.



Tutti i sabato a partire da ottobre con orario a scelta: 10:00/11:00 o 11:20/12:20. 



Corso di Teatro per adulti, aperto a tutti anche a principianti.



Tutti i giovedì a partire da ottobre con orario: 20:00/22:00
