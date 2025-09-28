Mio Sud, Roma RM, 28/09/2025 - Lazio in Festa
 

Mio Sud

Storia, letteratura e canti del sud Italia

dove: BIOPARCO DI ROMA
VIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO 1
data: domenica 28 settembre 2025, dalle 19:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: CAMERA MUSICALE ROMANA
Referente: ELVIRA MARIA IANNUZZI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 393334571245
Mio Sud
Descrizione evento: 
CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

 

 Presentano

 

“Mio Sud”

 Storia, letteratura e canti del sud Italia

 

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma 

domenica 28 settembre ore 19:00

 

 

Esegue:

Rosaria Angotti, soprano – voce e percussioni

Paolo Cutuli, attore e regia

Emanuele Bruno, polistrumentista

 

Reading letterario performativo ispirato agli scritti di numerosi autori del Sud e arricchito da canti della tradizione lirica e popolare delle regioni del centro e del meridione d’Italia. Uno spettacolo che racconta il Sud attraverso due voci appassionate: Paolo Cutuli e Rosaria Fabiana Angotti.

Autore e attore, Paolo Cutuli, è fine ricercatore di consonanze culturali in una trasversale di epoche e popoli diversi. Al suo fianco, Rosaria Fabiana Angotti, soprano, strumentista e musicoterapeuta, affascinata dalle contaminazioni con la contemporaneità. Costabile, Repaci, Pasolini, Bellini, Profazio appaiono e si dissolvono in un girotondo di voci e memorie di tanti tempi, di tanti Sud. Ad ogni brano, rivissuto e mimato nelle performance di Paolo Cutuli, fa eco la voce di Rosaria Fabiana Angotti e i canti popolari del meridione, profumati di mirto, di arancio e di alloro.

 

PROGRAMMA

 

Profezia (Pier Paolo Pasolini)

Vulesse addeventare

La leggenda del soldato e della principessa (da Nuovo Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore)

‘A spuntunera

L' Anima è vulata (Peppe Voltarelli)

Tarantella del Gargano

Qua si campa d'aria (Otello Profazio)

Bella ci dormi

Mio sud (Franco Costabile)

Cioparella

Sinnò me moro (Carlo Rustichelli)

Variante di Canzone (Erri De Luca)

I te vurria vasá (Eduardo Di Capua)

Vecchio Amaro del Capo (Daniel Cundari)

Cu ti lu dissi (Rosa Balistreri)

Quando fu il giorno della Calabria (Leonida Repaci)

Na palummeddra

Casc l’alive

Il canto dei nuovi migranti (Franco Costabile)

Riturnella

 

A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project

 

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

 

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

 

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).
