Descrizione evento:

Al via sabato 13 e domenica 14 settembre la terza edizione di Bonfire Market, l’evento gratuito che unisce artigianato, creatività e comunità sostenibile. Dopo le precedenti esperienze alla Cartiera Latina e al Casale Dei Cedrati, l’appuntamento torna nella cornice dell’uliveto che sorge tra il verde al Parco della Caffarella.



40 selezionati espositori da tutta Roma, saranno protagonisti con le loro centinaia di creazioni tra illustrazioni, bijoux e accessori rigorosamente artigianali.



Tra le proposte di bijoux e accessori ci sono le creazioni realizzate con materiali semplici ma ricercati: dai bijoux di Penelope Studio, che uniscono stoffe pregiate a gioielli leggeri adatti a ogni stagione, ai lavori di Alidicarta, che trasforma la carta in piccoli capolavori di origami da indossare. Tra le illustrazioni presenti all’evento c’è Carolina Illustration, creativa romana che dà vita a ritratti e personaggi dal forte impatto espressivo. Con il suo stile delicato e narrativo, realizza opere personalizzate e illustrazioni su commissione che raccontano storie e emozioni. Per la ceramica incontriamo le creazioni di Martina WabiSabi che uniscono funzionalità e poesia: piatti, ciotole e oggetti dallo stile giocoso e colorato, capaci di portare nella vita quotidiana leggerezza, ironia e bellezza imperfetta. Mentre gli accessori di Bruja Picaflor aggiungono un tocco ironico alla vita di tutti i giorni, che con uno stile personale uniscono praticità e creatività.







I workshop



Nella giornata di sabato è previsto il laboratorio dedicato alla lana cardata a cura di Federica Camilloni di Fifì Farm. L’artigiana illustrerà questa tecnica artigianale antica e affascinante, che permette di modellare la lana e trasformarla in decorazioni originali e piccole sculture. I partecipanti realizzeranno una ghirlanda autunnale in lana cardata, per celebrare insieme l’arrivo della nuova stagione.



Nella due giorni anche il workshop dedicato ai gioielli in cera con Licia Longo. Architetto e designer che da oltre vent’anni si dedica all’artigianato, traendo ispirazione dalla natura e dalle tradizioni pagane per creare gioielli materici e organici, unici e indossabili in ogni occasione. Nel suo spazio, i partecipanti impareranno a modellare la cera per dare forma al prototipo del proprio gioiello.







Bonfire non è solo market



Completano la manifestazione l’appuntamento con i tarocchi astrologici a cura di Susy Benvenuto. La sua attività consiste in un’interpretazione originale degli arcani maggiori dei tarocchi letti in chiave astrologica, mettendo così in comunicazione due discipline antiche e profondamente affascinanti. Un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a un linguaggio simbolico ricco di suggestioni, capace di connettere tradizione e introspezione personale.



La domenica sarà arricchita dalla presenza di Emilia Zoila, che accompagnerà la serata con un’attività creativa e coinvolgente dedicata al trucco artistico per bambini e adulti. Un momento leggero e colorato, pensato per aggiungere un tocco di fantasia all’evento: i più piccoli potranno trasformarsi in personaggi magici o animali variopinti, mentre anche gli adulti avranno la possibilità di sperimentare un make-up speciale per immergersi ancora di più nell’atmosfera inclusiva del market.







Food and beverage



Nello spazio verde di Bonfire Market saranno a disposizione del pubblico anche Vita Vegan, un food truck itinerante che offre piatti street food completamente vegani. Tra i piatti: burger di lenticchie, straccetti di soia marinati, piadina con seitan e molto altro, mentre per il beverage, birra, soft drink, succhi e cocktail per tutti i gusti. Disponibili anche piatti gluten free e menù kids.







Bonfire Market



Sabato 13 e domenica 14 settembre



dalle 17 alle 24



Valle della Caffarella



Vicolo di Sant’Urbano - Roma



Ingresso Libero