Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|Parco Regionale dell'Appia Antica
via appia antica, 60
|data:
|sabato 20 settembre 2025, dalle 09:30 alle 14:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|centro servizi appia antica - ecobike
|Referente:
|marco
|E-mail:
|Telefono:
|065135316
Voglia di nuovi percorsi in bici lontano dal traffico? Immergiti nella grande bellezza del nuovo sito UNESCO dove natura, storia e cultura si fondono in un unicum perfetto. Un tour guidato storico-naturalistico in doppia lingua (italiano e inglese) che ti farà rivalutare l’unicità dei panorami locali che si susseguono dalla Chiesa del Domine Quo Vadis fino a Castel Gandolfo. Una storia tutta da vivere nata nel 312 aC per le legioni romane e che ha attraversato gesta di imperatori, gladiatori, cristiani e intellettuali. Un’ Eterna Appia Antica da scoprire in bici con gli aneddoti che l’hanno scolpita a cavallo tra storia e leggenda.