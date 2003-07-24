Scenic e-bike tour from the Appian Way to Castel Gandolfo (ITA-ENG), Roma RM, 20/09/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

set 20 2025

Scenic e-bike tour from the Appian Way to Castel Gandolfo (ITA-ENG)

tour guidato in bici (doppia lingua)

dove: Parco Regionale dell'Appia Antica
via appia antica, 60
data: sabato 20 settembre 2025, dalle 09:30 alle 14:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: centro servizi appia antica - ecobike
Referente: marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065135316
Scenic e-bike tour from the Appian Way to Castel Gandolfo (ITA-ENG)
Descrizione evento: 
Voglia di nuovi percorsi in bici lontano dal traffico? Immergiti nella grande bellezza del nuovo sito UNESCO dove natura, storia e cultura si fondono in un unicum perfetto. Un tour guidato storico-naturalistico in doppia lingua (italiano e inglese) che ti farà rivalutare l’unicità dei panorami locali che si susseguono dalla Chiesa del Domine Quo Vadis fino a Castel Gandolfo. Una storia tutta da vivere nata nel 312 aC per le legioni romane e che ha attraversato gesta di imperatori, gladiatori, cristiani e intellettuali. Un’ Eterna Appia Antica da scoprire in bici con gli aneddoti che l’hanno scolpita a cavallo tra storia e leggenda.

   
