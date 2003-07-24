Descrizione evento:

Voglia di nuovi percorsi in bici lontano dal traffico? Immergiti nella grande bellezza del nuovo sito UNESCO dove natura, storia e cultura si fondono in un unicum perfetto. Un tour guidato storico-naturalistico in doppia lingua (italiano e inglese) che ti farà rivalutare l’unicità dei panorami locali che si susseguono dalla Chiesa del Domine Quo Vadis fino a Castel Gandolfo. Una storia tutta da vivere nata nel 312 aC per le legioni romane e che ha attraversato gesta di imperatori, gladiatori, cristiani e intellettuali. Un’ Eterna Appia Antica da scoprire in bici con gli aneddoti che l’hanno scolpita a cavallo tra storia e leggenda.

