Dettagli evento:

set 12 2025
set 14 2025

Attraverso le Differenze

Progetto “Portami Fuori”

Letture: ... - Teatro-Danza a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: QuindiLab
Via A. Patti 5, 00167 Roma
data: da venerdì 12 settembre 2025, alle 00:00
a domenica 14 settembre 2025, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Carmentalia
Referente: Claudio Ciardi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3935049523
Attraverso le Differenze
Descrizione evento: 
All’interno del Progetto “Portami Fuori”, da venerdì 12 a domenica 14 settembre prende il via “Attraverso le Differenze”, laboratorio espressivo e teatrale gratuito con la Direzione Artistica e Organizzativa della Compagnia Teatrale Carmentalia.



 



Un’esperienza aperta a tuttə, pensata per abbattere lo stigma e valorizzare la diversità. Con la guida del M° Riccardo Ballerini e della Dott.ssa Azzurra Fiume Garelli, il teatro e la narrazione diventano strumenti per dare voce a chi vive fragilità, esclusione o disagio.



 



Il materiale prodotto confluirà nel podcast “Per così poco”, che sarà presentato l’8 novembre alle ore 17.



 



Il progetto è sostenuto da Ente Nazionale Arte & Spettacolo e San Valentino Lab, realtà che promuovono l’arte come strumento di prevenzione psichica e inclusione sociale.



 



👉 Perché nessuno resti indietro.



 



📍 Info utili



 



Date e orari:



🕑 12 e 13 settembre → dalle 14:00 alle 18:00



🕑 14 settembre → dalle 10:00 alle 18:00



 



Luogo: QuindiLab (Primavalle) – Via A. Patti 5, 00167 Roma



 



Partecipanti: massimo 20



 



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (posti limitati)



 



Prenotazioni: 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com



 



Programma completo e prenotazioni: www.carmentalia.com/portami-fuori-2025



 



Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.
