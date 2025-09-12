Letture: ... - Teatro-Danza a Roma - RM
|QuindiLab
Via A. Patti 5, 00167 Roma
|da venerdì 12 settembre 2025, alle 00:00
a domenica 14 settembre 2025, alle 00:00
|L'evento si svolge al coperto
|Carmentalia
|Claudio Ciardi
|3935049523
All’interno del Progetto “Portami Fuori”, da venerdì 12 a domenica 14 settembre prende il via “Attraverso le Differenze”, laboratorio espressivo e teatrale gratuito con la Direzione Artistica e Organizzativa della Compagnia Teatrale Carmentalia.
Un’esperienza aperta a tuttə, pensata per abbattere lo stigma e valorizzare la diversità. Con la guida del M° Riccardo Ballerini e della Dott.ssa Azzurra Fiume Garelli, il teatro e la narrazione diventano strumenti per dare voce a chi vive fragilità, esclusione o disagio.
Il materiale prodotto confluirà nel podcast “Per così poco”, che sarà presentato l’8 novembre alle ore 17.
Il progetto è sostenuto da Ente Nazionale Arte & Spettacolo e San Valentino Lab, realtà che promuovono l’arte come strumento di prevenzione psichica e inclusione sociale.
👉 Perché nessuno resti indietro.
📍 Info utili
Date e orari:
🕑 12 e 13 settembre → dalle 14:00 alle 18:00
🕑 14 settembre → dalle 10:00 alle 18:00
Luogo: QuindiLab (Primavalle) – Via A. Patti 5, 00167 Roma
Partecipanti: massimo 20
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (posti limitati)
Prenotazioni: 351.5327740 (anche WhatsApp)
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Programma completo e prenotazioni: www.carmentalia.com/portami-fuori-2025
Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.