Descrizione evento:

All’interno del Progetto “Portami Fuori”, da venerdì 12 a domenica 14 settembre prende il via “Attraverso le Differenze”, laboratorio espressivo e teatrale gratuito con la Direzione Artistica e Organizzativa della Compagnia Teatrale Carmentalia.







Un’esperienza aperta a tuttə, pensata per abbattere lo stigma e valorizzare la diversità. Con la guida del M° Riccardo Ballerini e della Dott.ssa Azzurra Fiume Garelli, il teatro e la narrazione diventano strumenti per dare voce a chi vive fragilità, esclusione o disagio.







Il materiale prodotto confluirà nel podcast “Per così poco”, che sarà presentato l’8 novembre alle ore 17.







Il progetto è sostenuto da Ente Nazionale Arte & Spettacolo e San Valentino Lab, realtà che promuovono l’arte come strumento di prevenzione psichica e inclusione sociale.







👉 Perché nessuno resti indietro.







📍 Info utili







Date e orari:



🕑 12 e 13 settembre → dalle 14:00 alle 18:00



🕑 14 settembre → dalle 10:00 alle 18:00







Luogo: QuindiLab (Primavalle) – Via A. Patti 5, 00167 Roma







Partecipanti: massimo 20







Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (posti limitati)







Prenotazioni: 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Programma completo e prenotazioni: www.carmentalia.com/portami-fuori-2025







Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.