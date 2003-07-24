Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|Parco Regionale dell'Appia Antica
Piazza Aruleno Celio Sabino (Piazzale Chiesa di San POlicarpo)
|data:
|sabato 20 settembre 2025, dalle 17:30 alle 19:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
|Organizzazione:
|centro servizi appia antica ecobike
|Referente:
|marco
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|065135316
Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all’epoca romana erano i grandi acquedotti dell’antichità. Grazie a loro, la città era quotidianamente rifornita d’acqua pubblica e privata. Decine di terme, migliaia di fontane e case private, anfiteatri, dove avvenivano le celebri battaglie navali, erano miracolosamente alimentati da questi straordinari archi alla cui sommità scorreva acqua pura e potabile che arrivava da molto lontano. Passeggiare al tramonto attraverso le rovine dell’Acquedotto Felice e Claudio renderà la visita molto suggestiva e i colori caldi della campagna romana faranno apprezzare ancor di più questa zona della Campagna Romana.