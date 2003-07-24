Descrizione evento:

La XVII Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini torna a Bellegra! 3-4-5 e 10-11-12 ottobre 2025

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni!

6 giorni per gustare le nostre deliziose tacchie ai funghi porcini e tante novità in arrivo!

Si potranno gustare meravigliosi piatti a base di funghi a pranzo e a cena presso gli stand gastronomici, vi saranno mercatini artigianali, spettacoli musicali e folckloristici, una meravigliosa area giochi per bambini.





Da non perdere assolutamente Venerdì 3 Ottobre la serata degli chef “Sentieri Gastronomici”, Sabato 4 Ottobre lo spettacolo “90 Mania”, Venerdì 10 Ottobre “Pippo Palmieri” da Radio105 e Domenica 12 Ottobre il corteo storico “Gens Vitellia”





Durante la Sagra sarà possibile pranzare e cenare presso gli stand gastronomici degustando un menù da 20 € che comprende pane e funghi porcini, un piatto di tacchie ai funghi porcini, un secondo di carne con funghi porcini, una bottiglina di vino o di acqua. Alternativamente sarà possibile prendere i piatti del menù singolarmente. Per i bambini è previsto un menù da 10 € con cotoletta, patatine e coca cola. Saranno presentitre punti di distribuzione dei pasti dislocati in diverse zone del paesein modo da evitare spiacevoli file.



Da visitare nei giorni della sagra delle tacchie ai funghi porcini le caratteristiche Grotte dell’Arco, situate a soli 3 km dal paese e aperte con visita guidata sia la mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,30 che il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno di un’ampia sala coperta e riscaldata.



Per raggiungere Bellegra: - Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra. - Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per Bellegra.



Per informazioni: 3345719720 – 3920233947 - 3313272575

Visitate il sito internet di Bellegra: www.bellegra.eu e la pagina Facebook/Instagram “Visit Bellegra”