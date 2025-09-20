Cronache dalla fine d'un'estate, Roma RM, 20/09/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

set 20 2025

Cronache dalla fine d'un'estate

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Muef Artgallery
via Angelo Poliziano 78/b
data: sabato 20 settembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: Muef Artgallery
Referente: Roberta Sole
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Cronache dalla fine d'un'estate
Descrizione evento: 
 Il Muef ArtGallery è lieto di presentare “Cronache dalla fine d’un’estate” mostra collettiva di pittura in cui gli artisti riflettono sul fatto che oggi più che mai, la fine dell’estate non è solo il ritorno alla routine o alla vita urbana, ma un rientro in un presente inquieto. L’estate diventa perciò simbolo di una sospensione fragile, e il suo termine coincide con un brusco riemergere nella realtà globale.

La mostra raccoglie le "cronache" di artisti che osservano, archiviano, elaborano visivamente il passaggio tra una pausa immaginaria e il peso del presente, interrogandosi sul ruolo dell’arte come spazio di testimonianza, critica e immaginazione. La mostra diventa perciò una sorta di archivio emotivo e politico, un osservatorio sensibile su ciò che resta e su ciò che cambia. Non è solo l’osservazione sull’impatto con le contraddizioni del presente, ma anche o, forse, soprattutto un’osservazione su sé stessi, su come corpo e mente ed emozione si riadattano al rientro in una precaria e presunta normalità e se e quanto sia delicata la fragilità emotiva, tra speranza e disorientamento, del ricominciare.

Artisti partecipanti

Mario Auad, Lilli Carollo, Antonella Catini, Letizia Cavallo, Massimo D’Angelo, Sergio Ferrazza, Hafiza, Volker Klein, Luciano Lombardi, Franco Maruotti, Luisa Mazzullo, Marcello Spada, Stefano Tagliati.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Cronache dalla fine d'un'estate
Roma c'è! visite guidate (anche...
Attraverso le differenze
Scenic e-bike tour from the appian...
Bonfire market
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio