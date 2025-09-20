Descrizione evento:

Il Muef ArtGallery è lieto di presentare “Cronache dalla fine d’un’estate” mostra collettiva di pittura in cui gli artisti riflettono sul fatto che oggi più che mai, la fine dell’estate non è solo il ritorno alla routine o alla vita urbana, ma un rientro in un presente inquieto. L’estate diventa perciò simbolo di una sospensione fragile, e il suo termine coincide con un brusco riemergere nella realtà globale.

La mostra raccoglie le "cronache" di artisti che osservano, archiviano, elaborano visivamente il passaggio tra una pausa immaginaria e il peso del presente, interrogandosi sul ruolo dell’arte come spazio di testimonianza, critica e immaginazione. La mostra diventa perciò una sorta di archivio emotivo e politico, un osservatorio sensibile su ciò che resta e su ciò che cambia. Non è solo l’osservazione sull’impatto con le contraddizioni del presente, ma anche o, forse, soprattutto un’osservazione su sé stessi, su come corpo e mente ed emozione si riadattano al rientro in una precaria e presunta normalità e se e quanto sia delicata la fragilità emotiva, tra speranza e disorientamento, del ricominciare.

Artisti partecipanti

Mario Auad, Lilli Carollo, Antonella Catini, Letizia Cavallo, Massimo D’Angelo, Sergio Ferrazza, Hafiza, Volker Klein, Luciano Lombardi, Franco Maruotti, Luisa Mazzullo, Marcello Spada, Stefano Tagliati.