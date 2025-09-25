L'arte in tutte le sue forme, Roma RM, 25/09/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

set 25 2025
ott 01 2025

L'arte in tutte le sue forme

Mostra collettiva

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Galleria Biblioteca Angelica
Prati
data: da giovedì 25 settembre 2025, alle 18:00
a mercoledì 1 ottobre 2025, alle 20:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Blu Star International Srl
Referente: Roberto
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3282799743
L'arte in tutte le sue forme
Descrizione evento: 
L’ARTE IN TUTTE LE SUE FORME



Collettiva di pittura e scultura alla Galleria Angelica di Roma

25 settembre – 1 ottobre 2025

A cura di Blu Star International srl



Inaugurazione il 25 ottobre alle ore 18:00









Dal 25 settembre al 1°ottobre 2025, la storica cornice della Galleria Angelica di Roma ospita la mostra collettiva "L’arte in tutte le sue forme", promossa dalla Blu Star International srl, che riunisce ventisette artisti tra pittori e scultori provenienti da contesti eterogenei e orizzonti espressivi differenti.



Questa esposizione si configura come un percorso estetico e sensoriale, dove la pluralità dei linguaggi diventa valore fondante: dalla pittura figurativa all’astrazione, dalla scultura materica alle sperimentazioni tridimensionali, ogni opera dialoga con le altre in una polifonia visiva che testimonia la ricchezza e la complessità del fare arte oggi.



La Galleria Angelica, incastonata nel cuore di Roma e simbolo secolare di cultura e sapere, si trasforma così in un luogo d’incontro tra passato e contemporaneità, in cui le opere esposte non solo occupano lo spazio, ma lo riplasmano, lo interrogano, lo vivono.



Il titolo della mostra – L’arte in tutte le sue forme – è una dichiarazione di intenti: nessun confine, nessuna gerarchia, solo lo spazio aperto della creazione. La Blu Star International, da anni attiva nella promozione dell’arte contemporanea in Italia e all’estero, prosegue con questo evento la sua missione di dare visibilità a voci diverse, unite dalla forza del gesto artistico e dall’urgenza di comunicare.



Un invito, quindi, a esplorare l’arte come molteplicità, come viaggio, come incontro: un’esperienza che attraversa tecniche, sensibilità e visioni, restituendo al pubblico un’immagine viva e vibrante della creatività attuale.



Artisti in esposizione:



﻿ALY, Andre, Angela BALSAMO, Silvana BELVEDERE, Stefania BENEDETTI, Giuseppe CERASARI, Maurizio CERVELLATI, Jessica CONGIU, Luigi COLOMBO (CoLui), Ebby SETTANTA, Maria Grazia EMILIANI, Roberto FUNARI, LAILA, LUVIA, Annalisa MACCHIONE, Piero MASIA, Elena MODELLI, Paola Guia MUCCIOLI, Rosario OLIVA, Lucia PAFUNDI, Silvio PAIOLI, Aleardo KOVERECH, Michele Angelo RIOLO, Maria Grazia RUSSO, Anna Maria TANI, Adriano VENDITTI, Jackson VILLAMIZAR.



La mostra è patrocinata dalla Regione Lazio



Orari galleria: dal lunedi al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00



Domenica chiuso



Info: www.accainarte.it – acca@accainarte.it – 328 2799743 - 3886378032
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Pet carpet film festival, torna il...
Sagra della seppia - ostia 2025
Opera boat, naviga l’opera. il...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Piotta & co. in concerto a roma
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio