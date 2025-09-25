Descrizione evento:

L’ARTE IN TUTTE LE SUE FORME



Collettiva di pittura e scultura alla Galleria Angelica di Roma

25 settembre – 1 ottobre 2025

A cura di Blu Star International srl



Inaugurazione il 25 ottobre alle ore 18:00









Dal 25 settembre al 1°ottobre 2025, la storica cornice della Galleria Angelica di Roma ospita la mostra collettiva "L’arte in tutte le sue forme", promossa dalla Blu Star International srl, che riunisce ventisette artisti tra pittori e scultori provenienti da contesti eterogenei e orizzonti espressivi differenti.



Questa esposizione si configura come un percorso estetico e sensoriale, dove la pluralità dei linguaggi diventa valore fondante: dalla pittura figurativa all’astrazione, dalla scultura materica alle sperimentazioni tridimensionali, ogni opera dialoga con le altre in una polifonia visiva che testimonia la ricchezza e la complessità del fare arte oggi.



La Galleria Angelica, incastonata nel cuore di Roma e simbolo secolare di cultura e sapere, si trasforma così in un luogo d’incontro tra passato e contemporaneità, in cui le opere esposte non solo occupano lo spazio, ma lo riplasmano, lo interrogano, lo vivono.



Il titolo della mostra – L’arte in tutte le sue forme – è una dichiarazione di intenti: nessun confine, nessuna gerarchia, solo lo spazio aperto della creazione. La Blu Star International, da anni attiva nella promozione dell’arte contemporanea in Italia e all’estero, prosegue con questo evento la sua missione di dare visibilità a voci diverse, unite dalla forza del gesto artistico e dall’urgenza di comunicare.



Un invito, quindi, a esplorare l’arte come molteplicità, come viaggio, come incontro: un’esperienza che attraversa tecniche, sensibilità e visioni, restituendo al pubblico un’immagine viva e vibrante della creatività attuale.



Artisti in esposizione:



﻿ALY, Andre, Angela BALSAMO, Silvana BELVEDERE, Stefania BENEDETTI, Giuseppe CERASARI, Maurizio CERVELLATI, Jessica CONGIU, Luigi COLOMBO (CoLui), Ebby SETTANTA, Maria Grazia EMILIANI, Roberto FUNARI, LAILA, LUVIA, Annalisa MACCHIONE, Piero MASIA, Elena MODELLI, Paola Guia MUCCIOLI, Rosario OLIVA, Lucia PAFUNDI, Silvio PAIOLI, Aleardo KOVERECH, Michele Angelo RIOLO, Maria Grazia RUSSO, Anna Maria TANI, Adriano VENDITTI, Jackson VILLAMIZAR.



La mostra è patrocinata dalla Regione Lazio



Orari galleria: dal lunedi al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00



Domenica chiuso



Info: www.accainarte.it – acca@accainarte.it – 328 2799743 - 3886378032