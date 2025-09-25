Piotta & Co. in concerto a Roma, Roma RM, 25/09/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

set 25 2025

Piotta & Co. in concerto a Roma

A Villa Lazzaroni il meglio della sua discografia e in particolare l’ultimo album “'Na notte infame”.

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Villa Lazzaroni
Via Appia Nuova, 522
data: giovedì 25 settembre 2025, dalle 21:30 fino a tarda notte.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Piotta & Co. in concerto a Roma
Descrizione evento: 
Dopo la recente pubblicazione della colonna sonora del docufilm “La scuola romana”, dove è incluso il singolo “Tu me piaci”, Piotta porterà nella su Roma il meglio della sua discografia e in particolare l’ultimo album “'Na notte infame”.

Il disco, decimo lavoro di studio, prende tutta l'ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Con lui, apprezzato scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi, e proprio la voce e i versi del fratello aprono la prima traccia. “'Na notte infame” è un percorso emotivo in quel labirinto di sentimenti che è il rapporto tra fratelli. Attraverso le vicissitudini personali e generazionali di Tommaso e di Fabio, la voce di Piotta racconta gli anni che hanno segnato le loro generazioni. Dagli anni di piombo all'Italia campione del Mondo, dal boom dei ‘90 al crollo del Muro di Berlino, dalle controculture dei '70 fino alla nascita dell'Hip-Hop italiano. Il rap di Piotta si fa più introspettivo e consapevole che mai, nel disco come dal vivo. Un viaggio inedito per suoni e formazione, così che dopo l'album, uscirà in tutte le librerie per La Nave di Teseo il primo romanzo di Tommaso dal titolo "Corso Trieste", scritto a quattro mani con il fratello Fabio, proprio come il disco, che ne è la colonna sonora.

Un percorso che parte dall’ultimo lavoro, per scandagliare poi a ritroso le varie sfaccettature della sua discografia. Da “Spingo io” a “L’attacco dei funkadelici quattro” (con gli amici Colle der Fomento e Ice One), “Ognuno con un se” (in memoria di Primo Brown dei Cor Veleno) e “Un'estate ed è finito” (dall’album La Grande Onda). Brani storici come “La Valigia” (dall'album disco di platino “Comunque vada sarà un successo”), “Ciclico” (per il primo film dei Manetti Bros) e “Troppo avanti” (con il collega Caparezza). In scaletta anche “Cuore Nero” e “7 vizi Capitale” dalla soundtrack di Suburra, e molti altri brani tra cui alcune delle sue hit più popolari.

Molti gli ospiti speciali che interverranno durante il concerto. Da Ginko della storica formazione reggae Villa Ada Posse che duetterà con Piotta nel brano “Io non ho paura” contenuto nel suo ultimo disco, alla poetessa Cecilia Lavatore che declamerà sul palco una selezione delle sue ultime opere e alcuni componimenti di Fabio Zanello. Daniele Coccia Paifelman, già fondatore de Il Muro del Canto, accompagnerà Piotta nella celebre “7 vizi Capitale”, mentre con Alessandro Gaetano, metteranno in scena un tributo allo zio Rino.

La formazione sul palco dal sound totalmente rinnovato con il compositore Francesco Santalucia (piano, synth, chitarra), Augusto AKU Pallocca (sax), Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), Francesco Fioravanti (chitarra) accompagnati dal visual designer e sound engineer Cristiano Boffi.

 

Giovedì 25 settembre

Ore 21

Festa CGIL Roma presso Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 - Roma RM

Ingresso gratuito  
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Pet carpet film festival, torna il...
Sagra della seppia - ostia 2025
Opera boat, naviga l’opera. il...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Piotta & co. in concerto a roma
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio