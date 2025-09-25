Descrizione evento:

Dopo la recente pubblicazione della colonna sonora del docufilm “La scuola romana”, dove è incluso il singolo “Tu me piaci”, Piotta porterà nella su Roma il meglio della sua discografia e in particolare l’ultimo album “'Na notte infame”.

Il disco, decimo lavoro di studio, prende tutta l'ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Con lui, apprezzato scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi, e proprio la voce e i versi del fratello aprono la prima traccia. “'Na notte infame” è un percorso emotivo in quel labirinto di sentimenti che è il rapporto tra fratelli. Attraverso le vicissitudini personali e generazionali di Tommaso e di Fabio, la voce di Piotta racconta gli anni che hanno segnato le loro generazioni. Dagli anni di piombo all'Italia campione del Mondo, dal boom dei ‘90 al crollo del Muro di Berlino, dalle controculture dei '70 fino alla nascita dell'Hip-Hop italiano. Il rap di Piotta si fa più introspettivo e consapevole che mai, nel disco come dal vivo. Un viaggio inedito per suoni e formazione, così che dopo l'album, uscirà in tutte le librerie per La Nave di Teseo il primo romanzo di Tommaso dal titolo "Corso Trieste", scritto a quattro mani con il fratello Fabio, proprio come il disco, che ne è la colonna sonora.

Un percorso che parte dall’ultimo lavoro, per scandagliare poi a ritroso le varie sfaccettature della sua discografia. Da “Spingo io” a “L’attacco dei funkadelici quattro” (con gli amici Colle der Fomento e Ice One), “Ognuno con un se” (in memoria di Primo Brown dei Cor Veleno) e “Un'estate ed è finito” (dall’album La Grande Onda). Brani storici come “La Valigia” (dall'album disco di platino “Comunque vada sarà un successo”), “Ciclico” (per il primo film dei Manetti Bros) e “Troppo avanti” (con il collega Caparezza). In scaletta anche “Cuore Nero” e “7 vizi Capitale” dalla soundtrack di Suburra, e molti altri brani tra cui alcune delle sue hit più popolari.

Molti gli ospiti speciali che interverranno durante il concerto. Da Ginko della storica formazione reggae Villa Ada Posse che duetterà con Piotta nel brano “Io non ho paura” contenuto nel suo ultimo disco, alla poetessa Cecilia Lavatore che declamerà sul palco una selezione delle sue ultime opere e alcuni componimenti di Fabio Zanello. Daniele Coccia Paifelman, già fondatore de Il Muro del Canto, accompagnerà Piotta nella celebre “7 vizi Capitale”, mentre con Alessandro Gaetano, metteranno in scena un tributo allo zio Rino.

La formazione sul palco dal sound totalmente rinnovato con il compositore Francesco Santalucia (piano, synth, chitarra), Augusto AKU Pallocca (sax), Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), Francesco Fioravanti (chitarra) accompagnati dal visual designer e sound engineer Cristiano Boffi.



Giovedì 25 settembre

Ore 21

Festa CGIL Roma presso Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 - Roma RM

Ingresso gratuito