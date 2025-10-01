Descrizione evento:

Sagra della Seppia di Ostia 2025 – VI edizione



Dal 1 al 5 ottobre 2025 Ostia ospita la sesta edizione della Sagra della Seppia, organizzata da Ostia Ristora e Romevents. L’evento si svolgerà nell’Isola Pedonale di Piazza Anco Marzio, trasformando il centro del litorale romano in un grande villaggio dedicato al gusto e all’intrattenimento.



Area Food

All’ingresso dell’isola pedonale verrà allestita una zona interamente dedicata alla gastronomia, con un menù pensato per esaltare la seppia in tre ricette tradizionali:







Zuppetta di seppie e piselli – 8 €







Caserecce al nero di seppia alla pescatora – 8 €







Seppie fritte con maionese di patate al peperoncino – 8 €

Disponibile anche il menù completo a 15,90 €.

Il menù gluten free sarà disponibile presso il Ristorante Pesce di Ostia (Lungomare Paolo Toscanelli, 120).







Area Aperitivi & Street Food

Nel cuore di piazza Anco Marzio, di fronte al ristorante Gastaldino 2.0, sarà attiva una zona dedicata agli aperitivi con la proposta unica Spritz + Panino con Soppressata di Seppia e Piselli a 10 €.



Spettacoli e palco centrale

Il palco principale ospiterà spettacoli, concerti e show ogni sera: teatro, comicità, balli di gruppo, cover band e l’atteso appuntamento con la guest star DJ Osso, famoso per il suo stile musicale “Happy Music” e i mash-up che mescolano evergreen, sigle di cartoni animati, film e dance. Durante le giornate sono previsti anche showcooking e momenti di intrattenimento.



Novità 2025







Una nuova area ludica nei giardini della piazza con giochi e attività per bambini (scacchi, calcio balilla e altro).







Il contest foto e video “Se(p)piace!”, attivo su Instagram dal 10 settembre al 4 ottobre, che premierà con buoni acquisto da 250 € i contenuti più votati.







Inaugurazione ufficiale con la diretta live di “Radio Radio lo Sport” con Ilario Di Giovambattista e ospiti.







Informazioni utili

La Sagra della Seppia di Ostia 2025 propone cinque giorni di gastronomia, spettacolo e divertimento per tutte le età. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.



Date: 1 – 5 ottobre 2025

Luogo: Piazza Anco Marzio – Isola Pedonale, Ostia (Roma)

Orari area food: tutti i giorni dalle 12.00 alle 23.00

Ingresso: gratuito