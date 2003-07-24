Descrizione evento:

Sabato 11 ottobre alle 20 e Domenica 12 ottobre alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Il bradipo”.



Il signor Alfio è un anziano sarto d’alta moda maschile molto rinomato che ha lasciato i suoi locali in affitto, il primo a due ragazzi che gestiscono un negozio di costumi a noleggio e vendita con un angolo sartoria, ed il secondo ad un parrucchiere. Da giovane è stato un playboy anche piacente, e purtroppo la vecchiaia lo aiuta poco nelle sue avances poco cortesi..e sembra avere altri piccoli difettucci che né le dipendenti della sartoria né tanto meno gli affittuari gradiscono.

La sua invadenza è devastante per tutti, entra ed esce dalle proprietà a suo piacimento nonostante sappia che non è legale, ma ritrovarlo cadavere la mattina diventa scioccante.. Trovare il colpevole e assicurarlo alla giustizia sarà il nuovo compito delle squadre investigative, affiancate dal sagace commissario Loveggono. E voi, siete pronti a divertirvi con personaggi assurdi e fuorvianti? Si? Allora avanti tutta e che vinca la squadra migliore.



Il pubblico dovrà investigare e trovare la colpevole.

Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.

Durata spettacolo 2 ore

P. S. presenza felina in casa.

Numero massimo di partecipanti 30

Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.

Info e prenotazioni 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi