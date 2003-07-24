Aperitivo con delitto "L'erba cattiva", Roma RM, 04/10/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

ott 04 2025

Aperitivo con delitto "L'erba cattiva"

Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM


dove: Teatro in Casa - Interno 13
via casilina, 431
data: sabato 4 ottobre 2025, dalle 20:00 alle 00:00







Telefono: 3383609134
Aperitivo con delitto
 
Sabato 4 ottobre alle 20,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “L'erba cattiva”.

Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato "Sacro e Profano" c'è un disguido: lo chef non è reperibile dal mattino e gli ospiti sono in trepidante attesa. Arriverà uno strano personaggio che si qualificherà come commissario e comunicherà ai presenti la fine tragica del protagonista della serata. Nessun piatto gourmet da assaggiare… Si procederà all'indagine con toni surreali e personaggi singolari. Il pubblico dovrà aiutare l'ispettore a smascherare il colpevole e assicurarlo alla giustizia... tra una risata e l'altra.

Buona indagine!

Con: Piera Fumarola, Aldo Gordiani

Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.

Durata spettacolo 2 ore

P. S. presenza felina in casa.

Numero massimo di partecipanti 30

Info 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi

Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.
