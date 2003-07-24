Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM
|dove:
|Teatro in Casa - Interno 13
via casilina, 431
|data:
|sabato 4 ottobre 2025, dalle 20:00 alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3383609134
Sabato 4 ottobre alle 20,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “L'erba cattiva”.
Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato "Sacro e Profano" c'è un disguido: lo chef non è reperibile dal mattino e gli ospiti sono in trepidante attesa. Arriverà uno strano personaggio che si qualificherà come commissario e comunicherà ai presenti la fine tragica del protagonista della serata. Nessun piatto gourmet da assaggiare… Si procederà all'indagine con toni surreali e personaggi singolari. Il pubblico dovrà aiutare l'ispettore a smascherare il colpevole e assicurarlo alla giustizia... tra una risata e l'altra.
Buona indagine!
Con: Piera Fumarola, Aldo Gordiani
Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.
Durata spettacolo 2 ore
P. S. presenza felina in casa.
Numero massimo di partecipanti 30
Info 3383609134 petracheng@yahoo.it
Spettacolo e aperitivo 18 euro adulti, 15 euro per i ragazzi
Possibilità di menu gluten free, vegani ecc.