Omogirando le necropoli della Portuense e la mostra Roma 1975 al DrugStore Museum, Roma RM, 05/10/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 05 2025

Omogirando le necropoli della Portuense e la mostra Roma 1975 al DrugStore Museum

Visita guidata LGBTQIA friendly

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Necropoli Portuense - DrugStore Museum
Via Portuense
data: domenica 5 ottobre 2025, dalle 16:30 alle 18:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
Omogirando le necropoli della Portuense e la mostra Roma 1975 al DrugStore Museum
Descrizione evento: 
Domenica 5 ottobre a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly Omogirando le necropoli della Portuense e la mostra Roma 1975 al DrugStore Museum!

 

Il DrugStore Museum è ricavato nei locali seminterrati di un edificio del 1967, dove vennero rinvenuti cospicui resti della necropoli portuense. Dopo un tentativo, fallito, di creare qui il primo DrugStore di Roma, i locali sono stati trasformati in museo territoriale e sono il fulcro di una serie di altre aree archeologiche, come Pozzo Pantaleo e Vigna Pia, che mettono in luce varie sezioni della vasta necropoli. Visiteremo questi siti, e anche il bell’allestimento, all’interno del museo, della mostra “Roma 1975” dedicata all’anno giubilare 1975 narrato attraverso oggetti d’epoca e scatti del fotografo Fabio De Angelis.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Artigiano dell'olio nuovo per 1...
Italiani
Roma c'è! visite guidate (anche...
Larp da camera. rassegna di...
Casaprota, festa d’autunno –...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio