Domenica 5 ottobre a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly Omogirando le necropoli della Portuense e la mostra Roma 1975 al DrugStore Museum!



Il DrugStore Museum è ricavato nei locali seminterrati di un edificio del 1967, dove vennero rinvenuti cospicui resti della necropoli portuense. Dopo un tentativo, fallito, di creare qui il primo DrugStore di Roma, i locali sono stati trasformati in museo territoriale e sono il fulcro di una serie di altre aree archeologiche, come Pozzo Pantaleo e Vigna Pia, che mettono in luce varie sezioni della vasta necropoli. Visiteremo questi siti, e anche il bell’allestimento, all’interno del museo, della mostra “Roma 1975” dedicata all’anno giubilare 1975 narrato attraverso oggetti d’epoca e scatti del fotografo Fabio De Angelis.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



